Скидка преткновения: почему аптеки Абхазии не дают льготы пенсионерам

Кабинет Министров Абхазии утвердил "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров" на заседании правительства 26 июля 2018 года, но этот проект так и не был реализован.

О том, почему пенсионерам не дают скидки, почему не сформирован порядок выдачи лекарств и будут ли вообще льготные цены для пенсионеров, выяснила корреспондент Sputnik Абхазия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Еще в конце июля 2018 года Минздрав Абхазии составил перечень жизненно необходимых лекарств, которые должны были отпускать пенсионерам со скидкой. В этот список вошло 89 наименований. Предполагалось, что после его утверждения Минздрав составит порядок выдачи лекарств и проект начнет работать. Но как-то все затихло.

Корреспондент Sputnik Абхазия вместе с пенсионером решила наведаться в аптеки и узнать, какие скидки на лекарства есть для этой категории граждан Абхазии.

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Клавдия Быкова получает российскую пенсию 9 800 рублей и абхазскую – 500 рублей. Ей необходимо ежедневно принимать препараты, как раз из утвержденной группы жизненно необходимых. В месяц на эти лекарства у нее уходит до трех тысяч рублей.

"Я диабетик. Покупаю диабетон каждый месяц, который стоит 400 рублей, сиофор около 450 рублей стоит, кардиомагнил – примерно 450 рублей, также принимаю энап от давления – 240 рублей, эгилок – в разных аптеках стоит от 160 до 180 рублей, эутирокс стоит 200 рублей. Это то, что я принимаю каждый день. Есть также лекарства, которые мне приходится периодически принимать: обезболивающие, от гриппа, от простуды. В месяц до трех тысяч уходит только на лекарства. Это ощутимая сумма. Если бы для пенсионеров были скидки, то, конечно, было бы здорово", – рассказывает пенсионерка.

Не слыхали

Сначала мы зашли в сухумскую аптеку № 1, которая расположилась на первом этаже "дома с часами".

"Здравствуйте, я пенсионер, слышала, что по пенсионной книжке можно получить лекарства со скидкой", – обращается к фармацевту Клавдия Быкова.

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Продавец сначала немного оторопела от неожиданности, но через минуту сообщила, что для пенсионеров нет никакой специальной скидки.

"Это в Кабинете Министров хотели сделать, но потом отменили", – с долей сомнения сказала она.

В аптеке на углу улиц Ардзинба и Конфедератов сразу разобрались в чем дело, но скидки у них не действуют уже год. Похожая история и в соседней.

"У нас частная аптека, – сразу же отрезает фармацевт. – Мы не выдаем лекарства со скидкой. Возможно, в государственных. Вообще, мы тоже слышали про распоряжение Кабинета Министров, но никаких поручений у нас с тех пор не было".

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Последняя надежда у нашего пенсионера на Аптекоуправление. Если и здесь не будет льгот для пенсионеров, то точно уж нигде. Поднимаемся по ступенькам и проходим к окошку. Никого нет на месте. Стучим в стекло. Через минуту появляется молодая девушка. Клавдия Быкова повторяет свой вопрос. Ответ все тот же.

"Еще с прошлого года говорили, что пенсионерам будем по скидкам отпускать, но пока нет ничего. Есть перечень препаратов, но пока мы не получили указания. Пока ни одному человеку в городе не отпускали лекарства со скидкой. Хотя уже человек шесть приходили и спрашивали о скидках", – отвечает продавец.

Бесплатно пенсионерам, по ее словам, отпускают только по письму от Минздрава.

"Граждане Российской Федерации по российской финпомощи получают также лекарства из поликлиники, но для этого нужно на учет встать в поликлинике, врач выписывает лекарства на каждый квартал. С этими рецептами нужно к нам, в Аптекоупарвление", – пояснила она.

Нужны поправки

Начальник Управления фармации Министерства здравоохранения Абхазии Ахра Аджба объясняет, что проект пришлось изменить. Частные аптеки отказались отпускать лекарства со скидкой – не выгодно.

"Перечень был принят, но необходимы были доработки. Дело в том, что после выхода постановления пошли определенные недовольства со стороны хозяев аптек. Это постановление касалось всех аптек – и государственных, и частных. Такой метод регулирования цен приводит к двум путям: те позиции, которые есть в перечне, аптеки начали бы продавать дороже. Что и получилось. Мы это начали наблюдать. Потому что делать скидку в 25% невыгодно было для предпринимателей. Организация уходила в минус. То есть цена на лекарства поднялась бы для обычных граждан, а скидки получали бы пенсионеры", – объяснил Аджба.

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Именно поэтому Минздрав обратился с новым предложением в Кабмин - на скидки по 89 препаратам могут рассчитывать все граждане Абхазии, но ценообразование будет строиться иначе, чем раньше. Другими словами Минздрав предлагает ограничить наценку на такие лекарства.

"Мы предложили ограничить наценку в 20% от таможенной стоимости. Если препарат стоит 100 рублей с учетом таможенной стоимости, то предельно допустимая наценка – 20 рублей. Это сделано для того, чтобы организация не уходила в минус. Мы этот проект составили после совместного совещания с представителями коммерческих фарморганизаций. Они подписались, что согласны на эти условия", – добавил Ахра Аджба.

Следить за исполнением, по словам начальника управления, будет Минздрав.

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Новый перечень уже направлен в Кабмин, но сами предприниматели сомневаются, что новый документ будет реализован.

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Владелец одной из столичных аптек считает, что новый проект, как и предыдущий, тоже окажется сырым.

"Ничего, что придумывают по этому вопросу, не будет работать. По одной простой причине: мы больших денег не зарабатываем. В Абхазии очень много аптек. Если бы одна компания завозила и реализовывала лекарства, тогда другое дело. Сейчас у всех наценка около 20% - это небольшой процент. Рынок сам себя регулирует. Если будет даже 25%, то люди не придут. Они пойдут к тому, у кого дешевле. По нам не видно что ли, что мы не зарабатываем больших денег? Я уже 15 лет на одной машине езжу", – аргументировал он.