Размер госпошлины иностранным гражданам установили в Парламенте Абхазии

Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли изменения в закон "О государственной пошлине" на заседании сессии в среду 20 марта.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Размер госпошлины на вид на жительство и разрешение на проживание иностранным гражданам установил Парламент Абхазии в среду 20 марта, передает корреспондент Sputnik.

Поправки в законопроект "О государственной пошлине" представил Дмитрий Шамба - представитель президента страны в Парламенте.

"В законе о правовом положении иностранных граждан сказано о том, что при подаче перечня документов нужна квитанция об уплате госпошлины. Но в самом законе о госпошлине, который был принят раньше закона об иностранных гражданах, размер госпошлины на выдачу разрешения на проживание не предусмотрен. Предлагается установить госпошлину в размере десяти МРОТ за выдачу вида на жительство и разрешения на проживание. То есть 600 рублей", - отметил Шамба.

До сих пор госпошлина на вид на жительство составляла 60 рублей, а разрешение на проживание не облагалось госпошлиной, пояснил Шамба.

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Он уточнил, что закон о правовом положении иностранных граждан предусматривает, помимо временной регистрации, также выдачу вида на жительство и разрешения на временное проживание. Разрешение на проживание выдается сроком на четыре года, вид на жительство - на пять лет.



