Испытание субтропиками: на российской военной базе в Абхазии стало больше контрактников

Число военнослужащих по контракту на российской военной базе ЮВО в Абхазии возросло на 30% по сравнению с показателями прошлого года.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Более 600 человек с начала прошлого года решили проходить военную службу по контракту в российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии. Это на 30 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщили в пресс-службе ЮВО.

© Foto / Пресс-служба ЮВО Оставаясь незамеченными: артиллеристы ЮВО уничтожили разведку условного противника

Отмечается, что все кандидаты прошли тщательный отбор на соответствие предъявляемым требованиям. Предпочтение отдавалось более приспособленным к условиям жары и повышенной влажности субтропиков. Кандидаты были обязаны выполнить нормативы по физической подготовке, успешно пройти социально-психологическое тестирование. Выпускники учебных центров Минобороны России также были в приоритете.

Новоиспеченные военнослужащие по контракту были направлены в учебные воинские части для обучения на курсах интенсивной общевойсковой подготовки и проходили трехмесячный испытательный срок службы.

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В настоящее время на военной базе контрактников больше половины от общего числа всех военнослужащих, отметили в пресс-службе.