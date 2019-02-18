Безопасность Черноморского региона невозможна без России

На этом фоне попытка Грузии поддержать вторым голосом деструктивный монолог американской стороны выглядела неоднозначно.

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе на тематической дискуссии в рамках Мюнхенской конференции заявил: "Безопасность региона Черного моря означает безопасность всей Европы и евроатлантической среды". Премьер-министр подчеркнул, что Грузия осознает свою ответственность в урегулировании конфликта с Абхазией и Южной Осетией мирным путем. И отметил, что в последние годы там произошла "сумасшедшая депопуляция", буквально: "Там гуманитарная катастрофа".

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Вроде бы, грузинское правительство ищет мирный путь урегулирования регионального конфликта, разработало новый проект "Шаг к лучшему будущему", направленный на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.

Но при этом она по-прежнему манипулирует заведомо неконструктивными антироссийскими лозунгами. Тбилиси намерен развивать сотрудничество с военным блоком НАТО в Черном море (ранее об этом договорились генсек альянса Йенс Столтенберг и президент Грузии Саломе Зурабишвили). Анонсированы крупные военные маневры 17 стран НАТО, которые состоятся на грузинской территории в марте.

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127 человек в день

Избранный Грузией путь укрепления региональной безопасности – через афганскую миссию и безоговорочную поддержку любого чиха США – выглядит извилистым и чрезвычайно опасным.

© Sputnik Денис Асланов В НАТО предположили, как Грузия может войти в альянс в обход ситуации с Абхазией

В мировом рейтинге военной мощи Грузия занимает 82 место, между Зимбабве и Замбией. в качестве партнерского или союзного вклада в антироссийский альянс сильных мира сего Тбилиси на своей территории может предложить немногочисленное войско, аэродром подскока, площадку для биологических исследований Пентагона и не слишком удобный плацдарм для гипотетического развертывания натовской группировки.

По словам Столтенберга, цель предстоящих в марте маневров в Черном море – повысить совместимость сил альянса и Тбилиси, но после 2008 года совмещать на море Грузии практически нечего. И если уж совсем вернуться в реальность, то можно заметить: Грузия – компактная аграрная республика с населением 3,8 миллиона человек. По данным независимых западных источников, скорость убыли населения Грузии в 2019 году сохранится на уровне 127 человек в день. Если через пятьдесят лет Грузия опустеет, кто будет крепить евроатлантическую солидарность в Черноморском регионе и региональную безопасность на Южном Кавказе? Вероятно, американские партнеры.

Основа безопасности

Несмотря на расширение НАТО на восток, Черное море десятилетиями остается зоной мира. Если бы не деструктивные усилия США, не было бы ни украинского конфликта, ни «пятидневной войны» на Южном Кавказе. Военно-политическая гибкость Москвы велика (взаимоотношения с Анкарой – тому пример), но всякому терпению есть предел.

Кстати, в составе Черноморского флота России сегодня находятся более 2880 боевых кораблей и судов обеспечения. Флот за минувшие пять лет пополнился шестью дизель-электрическими подводными лодками проекта "Варшавянка" с крылатыми ракетами на борту, тремя новейшими ракетными фрегатами проекта 11356, и до 2020 года получит еще полсотни новых кораблей. Это оперативно-стратегическое объединение ВМФ России также имеет в своем распоряжении истребительную, ракетоносную, противолодочную авиацию, части береговых войск – с береговыми ракетными комплексами и тремя полками дальней ПВО-ПРО (ЗРС С-400). Флот находится в постоянной боевой готовности, защищая юго-западные рубежи России, что предполагает полный контроль над акваторией Черного моря.

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В мировом рейтинге военной мощи российский ВМФ занимает 5-ю строку. Система оценки по количеству боевых единиц достаточно спорна, но даже в абсолютных цифрах рейтинга Россия имеет боевых кораблей больше (352), чем вместе взятые причерноморские страны НАТО – Турция (194), Румыния (48), Болгария (29). Потенциал российского ВМФ рассредоточен в разных широтах, однако динамичную «проекцию силы» региональным партнерам следует учитывать постоянно (не касаясь даже безусловного ракетно-ядерного превосходства РФ). Никто не сможет безнаказанно хулиганить у границ самой большой в мире страны. Потребительское отношение к России со стороны ближних и дальних соседей, неуважение к ее интересам и попытки силового давления – самая провальная политика, которую только можно представить.

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Черноморский регион не нуждается в укреплении международной безопасности, хотя бы потому, что ее прочным стержнем являются взаимоотношения "полярных" России и Турции. Полагаю, остальным причерноморским государствам полезнее изучить российско-турецкие алгоритмы преодоления геополитической турбулентности, резоны экономического сотрудничества и адаптироваться к объективной реальности.

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