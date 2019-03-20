Киев ввел санкции против троих граждан Абхазии

Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц, в том числе против троих граждан Абхазии, наблюдавших за выборами на Донбассе.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главы ЦИК Абхазии Тамаза Гогия, депутата Парламента республики Алмасхана Ардзинба и посла по особым поручениям МИД Абхазии Олега Аршба, которые были наблюдателями за выборами на Донбассе.

© Фото : Астамур Пачалия Наблюдатели из Абхазии о выборах в ДНР и ЛНР: высокий уровень и явка

В указе президента Украины Петра Порошенко, опубликованном в среду 20 марта на его официальном сайте, отмечается, что ограничительные меры предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств и применение других запретов въезда на территорию Украины.

В санкционный список также попали граждане Южной Осетии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Германии, США и Венгрии, причастных к строительству Крымского моста, проведению выборов в Донбассе и инциденту в Керченском проливе. Всего в списке 294 юридических и 848 физических лица.

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Выборы главы и депутатов в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября 2018 года. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы на Донбассе не идут вразрез с минскими договоренностями.