Нужна система: в Сухуме обсудили пути борьбы с инвазивными вредителями

О том, как бороться с вредителями растений, какой опыт используют в других странах, как на Канарских островах справились с пальмовым долгоносиком и чего Абхазии не хватает для эффективной борьбы с насекомыми, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Заседание Госкомиссии по инвазивным вредителям и болезням и специалистов международной организации ФАО, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединенных Наций, состоялось в Сухуме 20 марта. Главной темой встречи стала борьба с насекомыми-вредителями, которые последние пять лет распространились в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьер-министр Абхазии подписал распоряжение о борьбе с пальмовым долгоносиком

Глава отряда по борьбе с пальмовым долгоносиком на Канарских островах, эксперт Мойсес Файардо рассказал участникам дискуссии о том, как на испанском архипелаге справились с инвазивным вредителем. Он отметил, что на Канарских островах ситуация с пальмовым долгоносиком была схожа с Абхазией.

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен на Канарских островах в сентябре 2005 года. Там с вредителем боролись 11 лет.

"Правительству Канарских островов пришлось составить план по уничтожению пальмового долгоносика. Этот опыт можно применить и в Абхазии", – считает Файардо.

Из этой борьбы правительство Канарских островов вынесло два важных урока: запретить завоз посадочного материала из других стран и не ждать каких-то новшеств для борьбы с вредителем, а действовать незамедлительно.

"В борьбе нужно использовать все имеющиеся средства. Мы часто думаем об обработке пальм, установке ловушек, но это все вторично. Самое главное – своевременное выявление пораженного дерева", – подчеркнул Файардо.

Чтобы контролировать ситуацию с распространением пальмового долгоносика, правительство Канарских островов создало специальный отряд.

На первом этапе в отряд набрали рабочих, которых обучали в течение месяца. Как отметил Файардо, важно было, чтобы в команде были профессионалы.

"В первую очередь мы зарегистрировали все пальмы, которые произрастали на Канарских островах. Отдельно помечали зараженные деревья. Затем проводили визуальный осмотр. Когда мы говорим о визуальном осмотре, речь не идет об очевидных признаках. Мы искали небольшие повреждения, дырочки на стволах, коконы. Важную роль играет раннее обнаружение", – отметил Файардо.

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Пальмы подвергали химической обработке и вырубке. Но эти мероприятия, по словам эксперта, были вторичными.

"Самое важное в этом деле – скорость. Как только обнаруживались признаки того, что дерево уже безнадежно, то нужно действовать незамедлительно, срубить в течение 24 часов", – добавил он.

Борьба с пальмовым долгоносиком, как отметил Мойсес, не дешевая. На Канарских островах правительство выделяло средства из бюджета.

Нужно управление

На встрече члены Госкомиссии по инвазивным вредителям и болезням и специалисты ФАО также обсудили борьбу и с другими видами вредителей.

Участники дискуссии отметили, что в Абхазии необходимо создавать постоянно действующее управление, которое своевременно реагировало бы на все новые виды вредителей.

"Такая система у нас в Абхазии пока отсутствует. Мы вынуждены экстренно реагировать на возникновение каждого нового вида. Полноценной интегрированной системы управления в области защиты растении от вредителей на сегодняшний день в Абхазии нет. Каждый раз при появлении новых вредителей мы вынуждены реагировать экстренно", – сказал руководитель отдела энтомологии Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия.

Он также отметил, что необходимо разработать конкретные механизмы действий при появлении новых вредителей.

Депутат Народного Собрания Абхазии Алхас Джинджолия в свою очередь отметил, что Парламент страны поддержит инициативу, направленную на борьбу с вредителями.