Хаджимба: отношения Крыма и Абхазии получили новый импульс

Президент Абхазии обратился с приветственным словом к участникам международной конференции "Крым в современной геополитике – 5 лет "Крымской весне" в четверг 21 марта.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Взаимоотношения Абхазии и Крыма в последние годы вышли на качественно новый уровень, говорится в приветственном слове президента Абхазии Рауля Хаджимба к участникам международной конференции "Крым в современной геополитике – 5 лет "Крымской весне", которая проходит в четверг 21 марта в Москве.

Приветственное слово зачитал первый вице-премьер правительства республики Даур Аршба, сообщает РИА Новости.Крым

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Новый импульс двусторонним отношениям дало Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Абхазией и Крымом, подписанное в 2016 году, отмечается в обращении.

В частности, президент пояснил, что получают достойную поддержку инвестиционные проекты, идет интенсивный обмен производственным оптом между отдельными предприятиями Крыма и Абхазии. Кроме того, Хаджимба также выразил уверенность, что в ближайшие годы курорты обоих регионов будут надежно связаны морским сообщением.

Также в приветственном слове отмечается, что в настоящее время закладываются надежные основы для плодотворного сотрудничества писателей, художников и других деятелей культуры двух республик.