Юрченко об Абхазии и Крыме: конкурировать нет смысла

О возможностях объединения курортной индустрии Абхазии и Крыма, рассказала на радио Sputnik экс-министр курортов и туризма республики Крым Елена Юрченко.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Абхазии и Крыму нет смысла конкурировать, этим республикам нужно дополнять друг друга своей уникальностью, такое мнение высказала в эфире радио Sputnik экс-министр курортов и туризма республики Крым Елена Юрченко.

"Абхазия и Крым - брат и сестра. Мы настолько похожи, прежде всего, тем, что наше предназначение – реализация задач в индустрии гостеприимства. Мы созданы для того, чтобы принимать гостей, создавать оптимальные условия для отдыха, оздоровления, получения ярких эмоций и чтобы гости хотели возвращаться к нам не раз", - сказала Юрченко.

© Sputnik / Alexey Malgavko Потерянный и возвращенный Крым

Экс-министр курортов и туризма республики Крым призналась, что после развала СССР она впервые посетила Абхазию в марте 2017 года. Она отметила, что выступает за создание южного туристического кластера, который объединит возможности Абхазии, Крыма и Краснодарского края.

"Когда гости приедут в тот же Крым, например, пролечившись в его санаториях, они могут поехать в Сочи посмотреть Олимпийскую деревню, а уже оттуда посетить озеро Рица в Абхазии. Тут уж у вашей жемчужины нет конкурентов. Или, наоборот, от уникальнейших многокилометровых пляжей Абхазии к Босфорскому "царству" Краснодара и Крыма", - считает Юрченко.

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Крымские специалисты готовы оказать любое содействие развитию туристической отрасли Абхазии и работа в этом направление уже ведется, резюмировала она.