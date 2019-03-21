"Зеленые" деньги: экологические бизнес проекты разрабатывают в Абхазии

Соглашение в области экологического сотрудничества между абхазским Фондом международного делового сотрудничества и Российским экологическим обществом подписали в четверг 21 марта.

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Бизнес проекты, направленные на улучшение экологической ситуации, разрабатываются в Абхазии, рассказали председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов и президент Фонда международного делового сотрудничества Вахтанга Пипия на пресс-конференции в АРСМИРА в четверг 21 марта.

Исмаилов отметил, что направления этих проектов лежат в сфере возобновляемых источников энергии, переработки отходов, в развитии экологического туризма и привлечение туристов в Абхазию за экологически чистой органической продукцией.

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По словам Пипия, деятельность этого фонда сосредоточена на привлечении инвестиционных проектов со всего мира, в первую очередь из стран, признавших суверенитет Абхазии.

"Мы этим занимаемся активно. У нас сегодня в разработке около пяти проектов. О некоторых из них мы уже заявляли в прессе, остальные будем продвигать, и, когда начнется этап их реализации, мы презентуем эти проекты", - рассказал Пипия.

Пипия добавил, что экология – непрофильное направление возглавляемого им фонда, но так как эта тема актуальна для Абхазии, предложение от Российского экологического общества было принято.

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Наиболее злободневная экологическая проблема Абхазии, считает Пипия, связана с мусорными полигонами. Несмотря на то, что государство выделило место под строительство нового полигона в Гулрыпшском районе Абхазии, отметил он, это не глобальное решение проблемы.

Что касается инвестиций, например, в строительство мусороперерабатывающего завода, предприниматель должен знать, какие дивиденды он получит от реализации этого проекта, и Исмаилов видит несколько вариантов этого. По его мнению, прибыль может быть заложена в тарифе на перевозку отходов, либо инвестор будет продавать свое сырье.

"Инвестиционный климат зависит от нескольких составляющих. Прежде всего это политическая воля руководства республики. Я так полагаю, что здесь благоприятный для этого режим и двери для инвесторов открыты", - сказал Исмаилов.

Он также добавил, что каждый инвестор должен понимать ответственность, которую он несет во время реализации своего бизнес плана и эксплуатации того или иного объекта. Каждый рубль, подчеркнул российский специалист, должен быть "зеленым", то есть заработанным без вреда для экологии. Требования за нарушение этих правил тоже должны быть жесткими как со стороны государства, так и общества, уверен Исмаилов.

Журналистов заинтересовало мнение председателя Российского экологического общества по теме разработки и добычи углеводородного сырья в Абхазии. Этот вопрос требует глубокого анализа и взвешивания рисков, считает он.

"Должны быть учтены все риски и применены технологии с нулевым воздействием на окружающую среду. Такие технологии сегодня есть, и крупнейшие компании применяют их. Наши российские компании применяют их на шельфе в Каспийском море. Должно быть очень жесткое регулирование со стороны властей, общественного контроля и, может быть, нужно привлекать экспертов мирового уровня", - сказал Исмаилов.

Российская компания "Роснефть" такими технологиями обладает, добавил эколог, отвечая на вопросы журналистов.