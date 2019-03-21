Символ прозрачности: фонд "Ашана" подвел итоги года

VIII ежегодное открытое отчетное собрание КБФ "Ашана" по итогам работы в 2018 году состоялось в четверг 21 марта.

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги 2018 года в четверг 21 марта.

"Вот прошел еще один год плодотворной работы фонда. Как и в предыдущие годы, самое большое достижение фонда – это, конечно же, вылеченные дети. За семь лет фондом собрано 47 миллионов 155 тысяч 882 рубля. Оплачено 274 курса лечения 162 детям. В 2018 году было собрано более семи миллионов рублей и оплачено 37 курсов лечения 26 детям", – отчиталась руководитель "Ашана" Мактина Джинджолия.

В 2018 году фонд провел 26 благотворительных акций, среди которых были концерты с участием абхазских и российских артистов.

По словам руководителя, "Ашана" приняла участие в форуме "Солнечный берег" в Махачкале и в Пермском международном форуме добровольцев. Немаловажным достижением Джинджолия назвала то, что фонд начал принимать пожертвования в трех криптовалютах.

"Это стало возможным после подписания меморандума о сотрудничестве между КБФ "Ашана" и компании NЕМ в рамках IX абхазо-российского делового форума", – отметила она.

Первые пожертвования в криптовалюте принял благотворительный фонд "Ашана" >>

Учредитель "Ашана" Беслан Шакая назвал работу культурно-благотворительного фонда прозрачной.

"Культурно-благотворительный фонд "Ашана" работает здесь и сейчас прозрачно. Все средства, которые перечислялись на лечение того или иного ребенка, пошли по назначению. Мы гордимся тем, что фонд получил авторитет самой открытой финансовой площадки. Имя фонда сегодня знают не только в Абхазии, но и в России", – подчеркнул учредитель Шакая.

Председатель попечительского совета фонда "Ашана" Изольда Хагба отметила, что благотворительность в Абхазии за последние восемь лет сильно поменяла форму, она распространяется на разные сферы жизни.

"Количество благотворительных фондов растет. Это также говорит о социальном положении в стране. Но мы больше занимаемся здоровьем. И считаем, что это дело первостепенной важности. В столь маленькой стране здоровье каждого, а тем более ребенка, это самое главное. Здоровые дети сегодня – будущее нашего государства завтра", – добавила она.

© Foto / КБФ "Ашана" Отчетное собрание КБФ "Ашана"

Для "Ашана" ежегодные собрания стали не просто сухим отчетом, а встречами с друзьями в теплой атмосфере.

На собрание традиционно пришли организации, которые оказывают фонду постоянную финансовую и информационную поддержку.

Дипломом также было награждено международное информационного агентство и радио Sputnik Абхазия, главный информационный партнер КБФ "Ашана".

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" – благотворительная организация, которая появилась в Абхазии в 2008 году.

Основное направление деятельности фонда – сбор пожертвований для оплаты лечения тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии.