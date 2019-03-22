14:02 22 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.77
  • EUR72.59
Поиск

При участии авиации и флота: масштабные учения российских военных прошли в Абхазии

© Foto / Пресс-служба ЮВО
В Абхазии
Получить короткую ссылку
30 0 0

По требованию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова батальонные тактические группы действовали друг против друга во взаимодействии с армейской авиацией и флотом.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев проинформировал о том, что более 1,5 тысячи военнослужащих российской военной базы в Абхазии провели двусторонние батальонные тактические учения с боевой стрельбой на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу".

"Ведение огня осуществлялось по наземным и воздушным целям, имитирующим пехоту и вертолеты противника. В общей сложности военнослужащие поразили около тысячи мишеней. На начальном этапе учений подразделения соединения были подняты по тревоге и совершили 200-километровые марши на технике в назначенные районы", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Саид Царнаев
"Акации" и "Грады" защитили побережье Абхазии от десанта условного противника
Военные осуществили боевые стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, станковых автоматических гранатометов "Пламя", вооружений бронетранспортеров БТР-82АМ и 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, отмечается в сообщении.

В условиях морского побережья и горно-лесистой местности мотострелки во взаимодействии с разведчиками, артиллеристами и зенитчиками отработали ведение оборону и наступление.

Российские военные беспилотники отработали координацию наземных сил в Абхазии>>

Всего в тактическом учении приняли участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих, были задействованы более 400 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3.

По теме

Российские и абхазские военные стали донорами крови
Испытание субтропиками: на российской военной базе в Абхазии стало больше контрактников
Приручить "тигра": российские военные в Абхазии протестировали новые бронеавтомобили
Теги:
ЮВО


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: Эрдоган против динозавра и "Мисс Россия"
Шестилетний Рахим Куриев из Чечни установил новый рекорд
Возможности гиперзвукового оружия России
На что способно гиперзвуковое оружие России

Соцсети

Sputnikabkhazia