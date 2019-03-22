При участии авиации и флота: масштабные учения российских военных прошли в Абхазии

По требованию командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова батальонные тактические группы действовали друг против друга во взаимодействии с армейской авиацией и флотом.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев проинформировал о том, что более 1,5 тысячи военнослужащих российской военной базы в Абхазии провели двусторонние батальонные тактические учения с боевой стрельбой на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу".

"Ведение огня осуществлялось по наземным и воздушным целям, имитирующим пехоту и вертолеты противника. В общей сложности военнослужащие поразили около тысячи мишеней. На начальном этапе учений подразделения соединения были подняты по тревоге и совершили 200-километровые марши на технике в назначенные районы", - говорится в сообщении.

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Военные осуществили боевые стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, станковых автоматических гранатометов "Пламя", вооружений бронетранспортеров БТР-82АМ и 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, отмечается в сообщении.

В условиях морского побережья и горно-лесистой местности мотострелки во взаимодействии с разведчиками, артиллеристами и зенитчиками отработали ведение оборону и наступление.

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Всего в тактическом учении приняли участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих, были задействованы более 400 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3.