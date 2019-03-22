"Змей Горыныч" и саперы ЮВО отработали разминирование на учениях в Абхазии

В ходе учений инженеры подразделения в кратчайшие сроки возвели фортификационные сооружения для мотострелковых, танковых и артиллерийских соединений.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев рассказал, что в рамках учений на полигонах "Нагвалоу" и "Цабал" в Абхазии инженерно-саперное подразделение обезвредило минные поля условного противника площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, что равно площади двух футбольных полей.

© Foto / Пресс-служба ЮВО При участии авиации и флота: масштабные учения российских военных прошли в Абхазии

"Для организации проходов в "минных полях" саперы использовали современные средства обнаружения и защиты – искатели взрывных устройств "Коршун", миноискатели ИМПС и защитные костюмы сапера "Сокол", - говорится в сообщении.

Для быстрой переброски сил на отдельных участках минных полей были "пробиты" проходы в минно-взрывных заграждениях при помощи специальных зарядов разминирования установок УР-77, так называемых "Змей Горыныч", способных одним залпом проделать проход длиной до 200 метров.

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Всего в тактических учениях принимают участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих соединения, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72.