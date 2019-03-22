Даур Аршба о встрече с вице-премьером Крыма: сверили часы

Международная конференция "Крым в современной геополитике – 5 лет Крымской весне" состоялась в Москве 21 марта.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Первый вице-премьер правительства Абхазии Даур Аршба встретился с вице-премьером правительства Крыма Георгием Мурадовым в пятницу 22 марта в Москве.

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"Мы участвовали в работе конференции "Крым в современной геополитике – 5 лет Крымской весне" вместе с послом Абхазии в России. Я выступил с приветственным адресом президента Абхазии. Моя поездка была связана больше со встречей с сопредседателем Межправительственной комиссии Абхазии и России по сотрудничеству с Республикой Крым. Но ввиду того, что эти мероприятия совпали, хозяева нас пригласили, это представительство Крыма в России, которое возглавляет Георгий Мурадов", - рассказал Даур Аршба.

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На встрече "сверили часы", обсудили двусторонние отношения по различным направлениям, договорились о дате проведения второй встречи Межправкомиссии, заметил он.

"Встреча состоится в Крыму в октябре, это тоже мы определили сегодня. Обсуждали вопросы участия абхазской делегации в работе Международного экономического форума в Ялте", - подчеркнул он.

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На второй встрече Межправительственной комиссии будут обсуждаться различные темы двустороннего сотрудничества: сельское хозяйство, туризм, образование, наука, спорт, культура.

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"Практически все вопросы жизнедеятельности государства, по всем этим направлениям у нас имеются планы. В соответствии с этими планами, министерства уже разработали свои мероприятия, профильные министерства общаются между собой, некоторые мероприятия уже прошли, например, по культуре, в феврале в Крыму гастролировал ансамбль "Кавказ", - заметил Даур Аршба.

Также министр сельского хозяйства Абхазии был с рабочей поездкой в Крыму, где проведены встречи и имеются определенные договоренности по развитию различных сельскохозяйственных культур.

На данный момент готовится поездка абхазской делегации на ежегодный ялтинский экономический форум, который состоится 5-6 апреля.

"Ожидается поездка делегации по туризму, будет проводиться выставка", - подчеркнул первый вице-премьер правительства Абхазии.

Международная конференция "Крым в современной геополитике. 5 лет Крымской весне", посвященная пятилетию воссоединения России с Крымом, состоялась 21 марта в Москве.

На конференции зачитали приветственные адреса от имени президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова, председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, руководства МИД России.