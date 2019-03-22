Минприроды России: идет расследование гибели леопарда в Абхазии

Ранее Всемирный фонд дикой природы России рассказал о гибели в капкане выпущенного в 2016 году в Кавказском заповеднике самца краснокнижного переднеазиатского леопарда по кличке Килли.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий, что Россия и Абхазия ведут расследование обстоятельств гибели переднеазиатского леопарда в охотничьем капкане.

"Охотники поставили петлю. В петлю попал леопард. Охотились не на леопарда, как они объясняют. Доказать это очень непросто, расследование проводится. Этим озабочена и абхазская сторона, безусловно", - заявил Кобылкин.

Информация об убийстве леопарда в Абхазии появилась во вторник 5 февраля. В тот же день Всемирный фонд дикой природы заявил, что в Абхазии был убит леопард Килли, выпущенный в дикую природу в июле 2016 года в рамках Программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Очевидец убийства леопарда вышел на связь с редакцией Sputnik Абхазия в среду 6 февраля. Он сообщил, что попавшего в капкан зверя обнаружили 29 января, он пытался наброситься на человека, который его от испуга застрелил.

В настоящее время Министерство внутренних дел Абхазии проводит проверку этой информации о гибели хищника по заявлению от дирекции регионального отделения "Российский Кавказ" Всемирного фонда дикой природы России.

В XX веке область обитания переднеазиатских леопардов существенно сократилась. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий.

Госкомитет по экологии Абхазии проверяет информацию об убийстве леопарда>>

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе осуществляется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).