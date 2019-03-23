Метод Адлейба: как абхазский язык довел учительницу до Гала

О том, как в галской школе № 2 учительница из Сухума обучает детей абхазскому языку, как она добирается в район, какие методики использует, и чего не хватает школе для полноценной работы, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

-Мшабзиақәа аҵаҩцәа (Мшабзикуа ацаюцва - Добрый день, дети – абх.), - громким голосом оповещает о своем приходе в класс учительница галской школы №2 Фатима Адлейба, невысокого роста, со строгим видом женщина.

Как обычно урок начинается с переклички – кто пришел, кто прогулял. Фатима Адлейба плавно переходит на разговор о погоде, временах года и, наконец, к домашнему заданию. Школа №2 в Гале большая, даже по столичным меркам - 800 учащихся.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Домашнее" обучение: особенности школьной жизни в Ачгуаре

Почти для всех учеников абхазский не родной язык. Учат дети его с нуля начиная со второго класса.

В школе этот предмет в расписании уже 20 лет. Первопроходцем в Галском районе была филолог Аза Агумава, которая практически на голом энтузиазме по крупицам собирала разрозненные материалы, составляла методики для обучения абхазскому мегрельских детей. Каких-то специальных учебников не было, как и учителей.

Аза Агумава постепенно начала набирать команду педагогов из других районов. Одной из первых отозвалась Фатима Адлейба. Сразу после окончания Абхазского госуниверситета Фатима начала работать в Гале.

"Какая у меня была цель? – задается она вопросом и тут же отвечает. – Это обучение галских детей абхазскому языку. Я уже работаю здесь много лет и дальше буду работать. Дети любят абхазский, да и родители заинтересованы, чтобы их дети понимали язык. Я делаю все, чтобы поднять уровень знания абхазского языка, не жалея себя".

Вот, уже 16 лет Адлейба обучает местных школьников абхазскому, ищет подходы и методики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученики 2-ой средней школы города Гал

Долгое время учительница каждый день ездила на работу из Сухума в Гал. Дорога забирала много времени, сил и денег. Адлейба ежедневно преодолевала расстояние в 77 километров, чтобы попасть в школу. На маршрутку в день у нее уходило 500 рублей. Почти половина зарплаты уходила только на общественный транспорт.

"Зарплата у нас, конечно, для Галского района средняя, 20 тысяч рублей. Практически все уходило на дорогу, на питание. Но ведь у меня что-то должно оставаться. У меня семья: муж, ребенок. – объясняет Абдлейба. – Да, мы понимаем, что у нас миссия научить детей абхазскому. Но в то же время, мы здесь проводим все свое время, и потому, конечно, хочется, чтобы и зарплата была нормальная, достойная".

Шесть лет назад Фатима Адлейба решила обзавестись жильем в Гале, чтобы не мотаться между столицей и самым восточным городом Абхазии каждый день.

"Моя дочка, Сабина, учится здесь. Я ее сюда привела с первого класса, чтобы она у меня здесь была под присмотром. Она уже учится в шестом классе. Все хорошо. Мы приезжаем в понедельник утром и уезжаем в пятницу, потому что ребенок устает после уроков, а дорога совсем выматывает", – говорит преподаватель.

© Sputnik / Томас Тхайцук Базарный день: быт и нравы главного рынка Гала

Новые соседи, утверждает педагог, доброжелательные, впрочем, как и все жители Гала. Помогают в любом вопросе.

Метод строго учителя

- Кто назовет тему нашего урока? - на абхазском спрашивает учительница. Кстати говоря, все 45 минут в классе звучит абхазский, лишь периодически, когда школьникам нужно перевести текст, они переходят на русский.

Тема урока, на котором мы присутствуем, – перевод и пересказ текста "Мы любим свою Родину" и стихотворение "Апсны" Дмитрия Гулиа.

Школьники при виде камер немного смущаются, робко смотрят на учительницу. Никто не решается первым поднять руку.

- Гулуа, – сама вызывает, наконец, Фатима Адлейба.

Ученица за второй партой мигом встает и начинает читать. С такой скоростью, что едва угонишься. Потом будут стихи Дмитрия Гулиа и работа у доски. Под конец урока, дети дружно штудируют новый материал.

Вскоре дети привыкают к присутствию журналистов. Некоторые даже входят во вкус и начинают демонстрировать свои знания абхазской поэзии. Невысокий светло-русый мальчик с пухлыми щечками живо встает и выразительно декламирует стих Георгия Чачба "Уарада". На этом Фатима Адлейба завершает опрос.

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У Фатимы Адлейба семь классов, в каждом из них по 20 учеников. Проблем с книгами, по ее словам, в школе нет. Все дети обеспечены необходимыми учебными материалами. В классе есть и наглядные пособия, которые ученики смастерили своими руками.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученик 2-ой средней школы города Гал

Процесс обучения абхазскому языку, как признается Адлейба, в целом в школе идет хорошо. Во втором классе детям начинают проводить занятия по лексике, а уже с третьего проходят буквы. Нагрузка с каждым годом увеличивается, но все делается плавно.

У каждого преподавателя свои методы обучения. Фатима Адлейба склоняется больше к вербальной методике – чем больше разговариваешь с детьми, чем больше задаешь вопросов, тем больше желания у ребенка учиться.

"Читаем тексты, переводим, пишем много диктантов. Наши дети участвуют в республиканских олимпиадах. Занимают неплохие места. Если они что-то не понимают, то объясняю на русском. Дети учатся хорошо. Значит, моя методика подходит. Проводим уроки в игровой форме. Это тоже очень помогает. Разбиваем детей на две группы и проводим уроки в игровой форме. Детям это очень нравится. Особенно в младших классах. Так мы учим цвета, фрукты, овощи. Детям так проще запоминать", – объясняет Адлейба.

Она считает себя строгим и требовательным учителем, не приемлет вранья. И в то же время, она любит своих учеников и всегда поддерживает их. Дети это знают, и стараются не подводить педагога.

"Бывают, конечно, дети, которым очень сложно учить. Но им трудно удается не только абхазский, но и английский, и русский. В каждом классе есть такие дети. Но и с ними мы справляемся. Нет такого ребенка, который не знает алфавит, кто не может читать, кто на абхазском не может рассказать о себе, о своей стране, о своем городе, – добавила педагог. – У нас очень много детей, которые учатся на пятерки. Вот, например, у меня в классе дети и читают, и переводят, и пересказывают, и даже могут написать сочинение на абхазском языке. Мы понимаем, что им трудно, потому что дети нигде больше не слышат абхазский язык, кроме того, как в школе. Дома они разговаривают на своем языке. И за-за этого им немного тяжело".

По словам Адлейба, несмотря на явные успехи, в школе есть и проблемы. И это в первую очередь – отсутствие технически оборудованного кабинета по абхазскому языку, где дети могли бы смотреть фильмы и слушать аудио на абхазском.