Ампар о Станиславе Сущенко: отец-основатель абхазского баскетбола

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Станислав Сущенко был одним из первых, кто начал развивать баскетбол в Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар.

"Станислав Петрович был одним из самых профессиональных тренеров в истории баскетбола в советское время и послевоенные годы в Абхазии. Он среди основателей абхазского баскетбола, имею в виду детского, юношеского и взрослого", - добавил он.

© Фото : из книги "Мысли вслух", 1997 г. Строгий тренер и любитель шляп: баскетболисты рассказали о Владимире Хашба

Станислав Сущенко начинал карьеру в спорте перспективным баскетболистом. Он защищал цвета сборной Абхазии еще во времен Советского Союза. В составе сборной республики Сущенко становился призером чемпионата Грузии.

"Что касается его тренерской деятельности, то я думаю, что он один из самых квалифицированных специалистов. Более сорока лет он работал как тренер и воспитал не одну плеяду наших баскетболистов. В плане методики работы в баскетболе он был среди лучших в 70, 80 и 90 годы", - подчеркнул Ампар.

После победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов Станислав Сущенко продолжил прерванную боевыми действиями работу в спорте.

"Другое дело, что в послевоенное время у нашего баскетбола как и у спорта в целом не было выхода не только на международную арену, но и на российскую. Тем не менее, он старался вывозить команды на различные турниры на юг России и соревнования, которые проходили на Северном Кавказе", - вспоминает Ампар.

Станислав Сущенко был мудрым педагогом, отмечают его коллеги. Помимо спортивных навыков, он воспитывал в своих учениках и хорошие человеческие качества.

"Прежде всего, это, конечно, умение дружить и чувствовать себя частью коллектива. Одновременно это спортивное мастерство, тактика, умение вести любую игровую схему во время матча. Станислав Петрович был высококвалифицированным тренером, поэтому, его уход из жизни - большая потеря для абхазского баскетбола. Будучи в преклонном возрасте он приходил в спортивный зал, тренировал детей и выкладывался полностью", - подчеркнул Рафаэль Ампар.

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Станислав Сущенко родился 3 октября 1937 года в городе Ткуарчал. В 1956 году поступил в Сухумский педагогический институт имени Горького на физико-математический факультет. С 1956 года начал выступать за сборную команду института и сборную команду Абхазской ССР. Был неоднократным чемпионом Абхазии. После окончания института в 1961 году стал тренером. В 1965 году был включен в сборную команду общества "Спартак" Грузинской ССР. С 1978 года был тренером сборной команды Абхазской ССР, а после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов работал старшим тренером по баскетболу и тренером команды ветеранов баскетбола. В 1997 году Станиславу Сущенко было присвоено звание "Заслуженный тренер Республики Абхазия по баскетболу".