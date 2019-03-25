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"Терминаторы" уничтожили условного противника в горах и на побережье Абхазии

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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В тактических учениях подразделений российской военной базы в Абхазии приняли участие полторы тысячи военнослужащих.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Российские военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) впервые уничтожили объекты условного противника на учениях в горах и на морском побережье Абхазии, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.

Учения проходили на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу".

"Впервые аэромобильные группы на вертолетах армейской авиации Ми-8АМТШ "Терминатор" выполнили задачи по уничтожению объектов условного противника в сложных географических условиях - в горах и на морском побережье", - говорится в сообщении.

Мотострелки совместно с разведчиками, артиллеристами и танкистами отрабатывали наступление и оборону, внезапные тактические маневры, преодолевали зоны радиоактивного, химического и биологического заражения.

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Всего в учении поучаствовало более 400 единиц техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и командно-штабные машины связи "Кушетка" на базе бронетранспортеров БТР-80.

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Теги:
ЮВО, 7-ая российская военная база, Россия, Абхазия


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