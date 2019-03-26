Министерство по репатриации и Союз журналистов объявили конкурс для СМИ Абхазии

Совместный конкурс Союза журналистов Абхазии и Министерства по репатриации для СМИ республики проходит с 2017 года.

СУХУМ, 26 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерство по репатриации и Союз журналистов Абхазии объявили конкурс для СМИ, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Союза журналистов Руслан Хашиг.

© Sputnik Томас Тхайцук Как стать репатриантом и "не потеряться" в Абхазии

Во вторник 26 марта министр по репатриации Беслан Дбар и председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг подписали положение о проведении в 2019 году совместного конкурса среди журналистов республики на лучшие журналистские материалы по теме репатриации и адаптации соотечественников, вернувшихся на историческую родину.

"Это тот самый конкурс, который мы проводим три года. Министерство по репатриации ежегодно продлевает этот конкурс. И в этом году у нас есть возможность объявить его. Я считаю, что это один из самых приоритетных национальных проектов. Информационная поддержка этого проекта помогает людям лучше понять важность возвращения и адаптации наших соотечественников. В нашем обществе должны понять, что репатрианты не являются дополнительной нагрузкой для нашего бюджета. Они – полноценные граждане нашей страны", – подчеркнул Руслан Хашиг.

В конкурсе могут участвовать все журналисты, вне зависимости от того, состоят они в Союзе журналистов или нет.

Совместный конкурс Союза журналистов Абхазии и Министерства по репатриации для СМИ республики проходит с 2017 года.