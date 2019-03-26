СГБ Абхазии: нарушителей границы с Грузией стало в три раза меньше

К уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы Абхазии в 2018 году были привлечены 24 нарушителя, в отношении семерых применен административный арест.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии на своем официальном сайте сообщила, что более 300 нарушителей государственной границы Абхазии с Грузией было задержано в прошлом году, что почти в три раза меньше, чем в 2017 году.

"В результате мероприятий по обеспечению охраны государственной границы Республики Абхазия с Республикой Грузия… в 2018 году задержано более 300 нарушителей, что почти в три раза меньше, чем в 2017 году", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что такое значительное сокращение числа нарушений госграницы объясняется совершенствованием подходов к ее охране пограничным отрядом СГБ Абхазии совместно с Погрануправлением ФСБ России в республике.

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В сообщении также подчеркивается, что большая часть нарушителей привлечена к административной ответственности: более 100 человек были оштрафованы, еще 12 выдворены из Абхазии, в отношении остальных проведены профилактические мероприятия.