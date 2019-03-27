14:48 27 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.59
  • EUR72.72
Поиск
Уничтожение наркотиков Сотрудниками ФСКН

Глава Гала предложил вернуть уголовное наказание за употребление наркотиков

© Sputnik / Олег Золото
В Абхазии
Получить короткую ссылку
55200

Очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия проходит в среду 27 марта.

СУХУМ, 27 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Галского района Темур Надарая на заседании Кабинета Министров Абхазии предложил внести изменения в уголовный кодекс республики для наказания лиц, принимающих наркотики.

Наркотики
© Sputnik / Олег Золото
Разграничить наказание за оборот наркотиков предложил Кабмину Парламент Абхазии

Он напомнил, что до 2009 года было уголовное преследование за употребление наркотиков, но эта мера была заменена на административное наказание.

Глава МВД республики Гарри Аршба ответил, что наркомания - одна из самых главных проблем для абхазского общества, поэтому рассматривается вопрос об ужесточении наказания для наркоманов.

"Мы хотим внести изменения в некоторые законодательные акты в Уголовном кодексе, а также в Административном кодексе для возможного ужесточения наказания", - отметил Аршба.

Высшая мера: депутаты предложили ужесточить наказание за сбыт наркотиков>>

Он считает, что бороться с наркоманией надо не только силами МВД, но и подключать к этому гражданское общество, парламентариев.

Дом грез: реабилитационный центр в Гулрыпше и его "зависимые">>

Пока по административному кодексу за употребление наркотических веществ виновника могут арестовать на 15 суток, за повторное нарушение предусмотрено 30 суток ареста.

По теме

ГАИ Абхазии предложила лишать водителей прав на полгода за наркотики
Предупрежден, значит спасен: в Сухуме обсудили профилактику наркомании
Сухие цифры и "жаркое" обсуждение: депутаты рассказали о законопроектах прошедшей сессии
Хаджимба о наркотиках: нужно бороться с наркодилерами


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сакура цветет: лучшие фото со всего мира
Кадры авиаударов Израиля по зданию МВД Палестинской национальной администрации
Полезные продукты, которые на самом деле вредят нашему организму
Вся правда о "полезных" продуктах

Соцсети

Sputnikabkhazia