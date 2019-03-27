Глава Гала предложил вернуть уголовное наказание за употребление наркотиков

СУХУМ, 27 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Галского района Темур Надарая на заседании Кабинета Министров Абхазии предложил внести изменения в уголовный кодекс республики для наказания лиц, принимающих наркотики.



© Sputnik / Олег Золото Разграничить наказание за оборот наркотиков предложил Кабмину Парламент Абхазии

Он напомнил, что до 2009 года было уголовное преследование за употребление наркотиков, но эта мера была заменена на административное наказание.

Глава МВД республики Гарри Аршба ответил, что наркомания - одна из самых главных проблем для абхазского общества, поэтому рассматривается вопрос об ужесточении наказания для наркоманов.

"Мы хотим внести изменения в некоторые законодательные акты в Уголовном кодексе, а также в Административном кодексе для возможного ужесточения наказания", - отметил Аршба.

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Он считает, что бороться с наркоманией надо не только силами МВД, но и подключать к этому гражданское общество, парламентариев.

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Пока по административному кодексу за употребление наркотических веществ виновника могут арестовать на 15 суток, за повторное нарушение предусмотрено 30 суток ареста.