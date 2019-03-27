Более полутора тысяч жителей Абхазии получили медпомощь по российским полисам ОМС

СУХУМ, 27 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Более полутора тысяч жителей Абхазии, согласно данным федерального фонда ОМС, получили медицинскую помощь по российским полисам ОМС, сказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на заседании Кабинета Министров в среду 27 марта.

© Sputnik Леон Гуния Российский полис ОМС: как получить в Абхазии

"Это в основном в медицинских учреждениях Краснодарского края, Ростовской области, а также в городах Москва, Санкт-Петербург. Некоторые пациенты столкнулись с проблемами, так как этот проект только начал исполняться. Сталкиваемся с определенными трудностями, но решаем их в установленном порядке, при непосредственном взаимодействии с коллегами из России", - отметил министр.

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На сегодняшний день полис обязательного медицинского страхования получили 50 тысяч граждан России, проживающих в Абхазии, проинформировал Цахнакия.

Минздрав Абхазии в 2018 году подписал ряд соглашений с Россией, в том числе с Минздравом Краснодарского края.

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В 2018 году было принято и реализовано 12 целевых программ, в числе которых организация пунктов выдачи полисов ОМС, программа по обеспечению льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, а также лечение граждан Абхазии за пределами республики, заметил министр.

Соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ" было подписано на встрече президентов Абхазии и России летом 2017 года.