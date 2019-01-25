Алиса Ардзинба о российских полисах ОМС, очередях и телефонных звонках

Замминистра здравоохранения Абхазии Алиса Ардзинба рассказала в интервью Sputnik о том, почему без предварительного звонка от Минздрава Абхазии пока не получается отправлять из Абхазии пациентов в российские клиники, в каком случае эти медучреждения могут отказать в предоставлении услуг и сколько граждан республики уже получили помощь по полисам ОМС.

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— Вопрос работы межгосударственного соглашения "Об обязательном медицинском страховании" обсудили в Минздраве республики абхазская и российская стороны. В официальном сообщении говорится о том, что в ходе встречи они обсудили детали реализации этой программы. Вы можете поделиться подробностями?

— В первую очередь мы говорили о порядке обеспечения медицинской помощью, которая покрывается за счет полисов ОМС. Обсуждался вопрос маршрутизации пациентов, как выстраивать порядок направлений и прочих дел, которые на сегодняшний день не определены на практике.

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Все вопросы мы пока снимаем исключительно по звонку по каждому конкретному пациенту, но это не цель соглашения. Цель заключается в налаживании четко работающего механизма, который не приемлет вмешательства со стороны руководства медучреждений, руководства Минздрава Абхазии. Следовательно, вся эта встреча была посвящена тому, насколько эффективно работает сегодня система и как усовершенствовать и наладить порядок направления наших граждан.

— Вы сказали, что на данный момент в основном оказываете помощь, как говорится, по звонку, а какому количеству людей уже помогли? Статистика ведется?

— С 18 сентября 2018 года - это 94 направления. В разные медучреждения. Не буду скрывать, конечно, не все 94 пациента, которые были нами направлены, были обеспечены медицинской помощью в полном объеме, потому что у некоторых была высокотехнологичная, выходящая за рамки покрытия полисом ОМС. Но по каждому конкретному случаю мы обзванивали руководство учреждений, пользовались своими связями. Кто-то попал абсолютно беспрепятственно. Более того, наши коллеги говорили о большем количестве поступивших пациентов с нашими полисами.

Это значит, что люди в экстренном порядке поступали в обход Минздрава Абхазии. Такая опция тоже существует, так как при экстренных ситуациях мы не упоминаем направления, которые подтверждают медицинскую потребность. 94 – это те, которых отправил Минздрав. Уже выставлено два диагноза. И это касалось исключительно плановой помощи.

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— Те, кто не успел еще оформить полис, сколько у них есть времени, смогут они это сделать?

— Безусловно. Это будет непрерывный процесс. Другое дело, что для большего удобства наших граждан у нас были открыты семь пунктов выдачи полисов. На сегодняшний день они сократились до одного постоянно действующего пункта в Сухуме в здании поликлиники №1. Три пункта – выездные. Имею в виду, что два раза в неделю будут на места приезжать представители страховой компании для оформления полисов или же выдачи готовых, которые, кстати, долгое время не востребованы и лежат в этих пунктах. Также раз в две недели будут действовать пункты выдачи полисов в Гудауте, Гагре и Гулрыпше. О точном графике, когда будут работать эти пункты, мы сообщим дополнительно.

— Абхазские студенты, которые учатся в России, могут ли себе оформить полис ОМС и пользоваться им?

— Конечно. Некоторые вузы требуют эти полисы, полученные исключительно по месту обучения, но в действительности это не требование закона. То есть, полис ОМС действует на всей территории Российской Федерации. Следовательно, подобные требования со стороны этих вузов незаконны.

— Возвращаясь к началу нашего разговора, хотелось бы уточнить, почему все-таки происходит так, что надо по звонку решать вопросы с пациентами?

Это абсолютно нормальная практика, потому что соглашение нарушает внутренний порядок, который установлен законодательством Российской Федерации. То есть у них есть внутренние регламентирующие подзаконные акты, которые четко прослеживают путь пациента от поликлиники, от необходимости в медицинском обеспечении до ее получения.

© Sputnik / Максим Блинов Более 37 тысяч человек в Абхазии получили российские полисы ОМС

Для граждан Абхазии такой цепи, четко налаженной, нет ввиду того, что для России это первый опыт, когда ее граждане, проживающие постоянно за ее пределами так массово обеспечиваются полисами. Следовательно, нужно наладить маршруты, которые работают. К сожалению, те маршруты, которые были избраны сторонами изначально, неэффективны, так как невозможно покрыть всю территорию России и однозначно довести информацию до каждого учреждения. Потому что по экстренным показаниям наш гражданин может попасть в любое учреждение России. Поэтому нам нужен четкий механизм.

— Можете ли вы подтвердить или опровергнуть разговоры в обществе о том, что людей ставят в очередь, и чтобы не ждать, они начинают платное лечение. Это соответствует действительности?

— Если мы говорим об экстренной помощи, то, конечно же, они могут ее получить. Однако, нужно правильно воспринимать функции и роль этого соглашения, которое не дает преимуществ перед гражданами, проживающими на территории России. Безусловно, нельзя отрицать тот факт, что для жителей Абхазии с полисами ОМС это сопряжено с определенными проблемами – транспортировка, поездка и прочие дела.

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— Человеку, который обладает полисом ОМС, что нужно сделать в первую очередь, чтобы получить медицинскую помощь?

— В первую очередь он должен обратиться в Минздрав Абхазии для подтверждения того, что пациент действительно нуждается в этой помощи. В России это делают в поликлиниках, но так как наши поликлиники не в юрисдикции России, подтверждать потребность в оказании медпомощи должен Минздрав республики. Без этого любое учреждение в праве отказать пациенту в предоставлении своих услуг.