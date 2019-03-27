Нацпарк "Кодорское ущелье" будет создан в Абхазии

СУХУМ, 27 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет Министров Абхазии принял постановление об образовании национального парка "Кодорское ущелье" на заседании в среду 27 марта.
"Сегодняшнее состояние Кодорского ущелья удручает, посещение этой территории не контролируется, несмотря на то, что там есть пост", - сказал председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава.
Он добавил, что на этой территории встречаются растения, которых нет нигде в мире. Решение о создании национального парка принято в соответствии со статьей 13 закона "Об особо охраняемых природных территориях".
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Принятое постановление будет направлено в Парламент, где должны утвердить решение о создании нацпарка.