Ползучая фобия: как перестать бояться змей и даже полюбить их

О том, почему многие начинают бояться змей еще до близкого знакомства и как бороться с этой фобией, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Почему мы боимся змей

Как часто вы слышите от знакомых об их "змеиных" страхах? Некоторым стоит лишь увидеть фото или услышать о ползучих существах, сразу мурашки по коже.

Если и у вас при описании змей возникло желание свернуть статью, а при виде обычного ужа вы пускаетесь в бега, значит вы подвержены герпетофобии – боязни змей или пресмыкающихся.

© Foto / Нарт Квициния В машине с питоном: экзотического пассажира прокатили по вечернему Сухуму

По словам врача-психиатра Гванцы Мачавариани, зачастую герпетофобия передается от родителей, которые внушают детям страх, который испытывают сами.

"У маленьких детей редко проявляются врожденные страхи. Появляются они часто от того, что родители говорят, к примеру, "ой, не подходи, укусит", "в темноте прячется бабайка" и так далее. А для ребенка самая авторитетная личность - родитель, соответственно ребенок с возрастом тоже будет этого бояться", - объяснила она.

Психиатр считает, что, несмотря на возможную опасность, в детстве не стоит прививать страхи. Лучше объяснять правильную схему поведения.

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"Так или иначе у здорового ребенка сработает инстинкт самосохранения. Чувство страха срабатывает с целью самозащиты. Не стоит делать из ребенка невротика, потому что фобии имеют свойство распространяться. Вначале ребенок будет бояться змей, а потом червяков и ящериц", - добавила она.

Но страхи могут появиться и у взрослых. Причина – неприятный контакт.

Змеи не в почете и во многих религиях. У христиан змей - искуситель, а также различные чудовища в виде змей, с которыми борется египетский бог Ра. А у абхазов даже не принято произносить слово "змея" вслух, считается, что это плохая примета. Негативный имидж поддерживают мультфильмы и фильмы, где змеи в основном отрицательные персонажи.

"Таким образом в обществе, где традиционно принято бояться змей, человек и будет их бояться и культивировать этот страх. Во многих обществах змея отражает мудрость, там герпетофобия - явление редкое", - рассказала Мачавариани.

Как жить и бороться со страхом

Бороться со страхом и обращаться к специалисту нужно тогда, когда он мешает жить, спокойно выходить на улицу или работать, объяснила психолог.

"В то же время люди с герпетофобией и другими видами фобий зачастую учатся жить и мирно сосуществовать со своими страхами. Если человек сам находит решение проблемы, то не обязательно обращаться к специалисту", - добавила Мачавариани.

Если все же помощь психотерапевта необходима - змеи являются во сне и мерещатся наяву, то лучше сразу себе в этом признаться и не стесняться. Помогут курс психотерапии и когнетивно-поведенческой терапии.

"Также есть такой способ, как систематическая десенбилизация. Специалисты постепенно снижают остроту негативных ощущений. Тот раздражитель, который ассоциируется у человека с тревогой и фобией, нужно подкреплять положительными эмоциями в малых "дозах". Это один из самых эффективных способов", - объяснила психиатр.

По словам Мачавариани, герпетофобия в Абхазии - явление редкое, так как для нее практически нет оснований. На улицах, да и в лесах и реках редко можно встретить опасных змей. В основном это ужи или неядовитые рептилии, поэтому прививать страх в детстве совсем не обязательно. Вероятность встретить опасную змею по дороге в школу или на работу не велика.