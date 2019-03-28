Абхазия снова полностью получает электричество от ИнгурГЭС

Правительство Абхазии заключило договор с Россией о поставке электроэнергии в республику с 27 февраля в связи с критической ситуацией на станции ИнгурГЭС.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Переток электроэнергии из России в Абхазию прекратился, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе РУП "Черноморэнерго".

© Sputnik / Томас Тхайцук Есть ли свет в конце тоннеля: проблемы абхазской энергосистемы

С 25 марта Абхазия снова полностью получает электроэнергию от ИнгурГЭСа. Уровень воды на ИнгурГЭС повысился и на данный момент составляет 416 метров над уровнем моря. Критический уровень, при котором останавливается работа ГЭС - 410 метров, отметили в пресс-службе.

"25 марта в 06:40 переток из РФ в Абхазию был прекращен. Электроэнергия производится в обычном режиме", – прокомментировали в "Черноморэнерго".

Из-за падения уровня воды на ИнгурГЭС и угрозы аварийной остановки станции в Абхазии стали ежедневно отключать подачу электричества ‪с 11:00 до 14:00 со среды 20 февраля.

Правительство Абхазии заключило договор с Россией о поставке электроэнергии в республику с 27 февраля в связи с критической ситуацией на станции ИнгурГЭС.

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ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина, высота которой 272 метра, и водохранилище, вместимостью более одного миллиарда кубометров воды — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.