Юные абхазские музыканты примут участие в международном конкурсе в Мадриде

Международный конкурс-фестиваль " La Noche en Madrid 2019" пройдет в Мадриде с 29 марта по 2 апреля.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Юные абхазские музыканты Мария-Эмилия Терзян-Хагба и Барас Куджба, примут участие в IX Международном конкурсе-фестивале "La Noche en Madrid 2019" в Мадриде, говорится на сайте Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

Для участие в конкурсной программе скрипачка Мария-Эмилия выбрала произведения Никколо Паганини "Вечное движение", Генрика Венявского "Легенда", а также произведение абхазского композитора Петра Петрова "Тарантелла".

"Нас выбрали для участия в конкурсе после того, как мы играли в большом зале Московской консерватории совместно с оркестром в сентябре прошлого года. На самом деле я чувствую большую ответственность и хочу достойно представить Абхазию за ее пределами, очень нервничаю", - призналась Мария-Эмилия.

В абхазскую делегацию на мадридском фестивале также входят заслуженная артистка Абхазии Нинель Бжания, руководитель Абхазского государственного камерного оркестра Давид Терзян и заслуженная артистка Абхазии Ольга Хагба.

"La Noche en Madrid" ежегодный музыкальный фестиваль, который проводится в городах Испании. На фестивале представлены номинации фортепиано, скрипка, виолончель, контрабас, арфа и классическое пение.