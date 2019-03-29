Человек с Голанских высот: как Израиль лишил абхазов новой родины

Репатриант из Сирии Шараф Маршан, родившийся в 1940 году в селе Мумсие на Голанских высотах, рассказал свою историю, как война с Израилем лишила его семью дома, подробности читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 25 марта. Эта территория до 1967 года входили в состав Сирии, пока ее не заняли в результате Шестидневной войны израильские войска.

Из Турции в Сирию

До 1967 года, когда израильские войска захватили Голанские высоты в Сирии, там находилось 13 сел, где жили махаджиры (черкесы, абазины, абхазы, вынужденно покинувшие родину в XIX веке – ред.). Одно село было абхазским – Мумсие, именно там жила семья Шарафа Маршан.

После Кавказской войны дед Шарафа Маршан попал в Турцию вместе с другими махаджирами из Абхазии, позже, в начале XX века, перебрался на Голанские высоты. Сам Шараф родился в 1940 году.

© Sputnik Томас Тхайцук Три родины одной семьи: история абхазского рода Маршан

Такое передвижение было вызвано эпидемиями, люди искали "чистое" место, где их не преследовали бы смертельные болезни, но и это редко помогало, рассказывает Маршан со слов своих предков.

В абхазском селе Мумсие было 70 семей, недалеко от него располагались другие деревни, населенные черкесами и абазинами, с которыми были налажены хорошие соседские отношения, вспоминает он.

После окончания школы и службы в армии Шараф уезжает в Турцию учиться в медицинском университете. В это время он увлекается коммунистическими идеями и вскоре за участие в митингах попадает за решетку.

"Я до сих пор коммунист", — гордо заявляет он.

Именно в то время, когда Шараф находился в тюрьме, началась война Израиля и Сирии за Голанские высоты в 1967 году.

Пришлось покинуть дом

Во время нападения Израиля в родовом доме Маршан в Мумсие оставались его отец, мать, двое старших братьев и сестра. Они оказались в эпицентре боев.

"Все пули и снаряды попадали к нам, причем с обеих сторон, поэтому жители всех 13 сел были вынуждены покинуть свои дома и направиться в сторону Дамаска", - говорит репатриант.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Памятник генералу Уалиду Маршан открыли в Сухуме

Некоторые перебрались в Кутсея, это было труднодоступное, но более безопасное место.

"Добраться туда было тяжело, автомобили могли проехать только половину пути, дальше нужно было идти пешком. Люди, которые выбрали это место, чтобы жить там, вынуждены были доставлять туда строительные материалы на ослах", - отметил Шараф Маршан.

Племянник Шарафа Маршан Анзор (сын знаменитого сирийского генерала Уалида Маршан – ред.) отважился на отчаянный поступок - с сирийским флагом пробрался на оккупированную израильтянами территорию.

"Люди не могли попасть в свои дома, которые они видели только издалека. В один из дней Анзор, взяв с собой сирийский флаг, сумел пробраться в наше родовое село Мумсие. После этого он позвонил отцу и сказал, что находится дома с флагом в руке. Потом, конечно, его заметили и выдворили, но этот случай говорит о том, как много значат для нас эти земли", - рассказал Маршан.

Новость о том, что Соединенные Штаты признали Голанские высоты за Израилем, Шараф воспринял с болью.

"В 1967 году война была не только между Сирией и Израилем, тогда Израиль поддерживали Франция, Великобритания, Америка, а Сирию только СССР, но тогда у Советского Союза было не так много возможностей и сил", - подчеркнул он.

Шараф Маршан - депутат трех созывов сирийского Парламента, в прошлом председатель Черкесского культурного центра в Дамаске. Сегодня он живет в Сухуме и работает в Госкомитете по репатриации, помогая вернуться на историческую родину и адаптироваться таким же репатриантам, как и он сам.

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Во время арабо-израильских конфликтов страны Варшавского договора поставляли вооружение и технику Сирии и Египту. По итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии. В 1974 году на Голанах появились миротворческие посты ООН.

После вторжения террористов в 2013 году ООН свернула свою миссию в этом районе. В 2018 году армия Сирии установила контроль над граничащей с Израилем провинцией Эль-Кунейтра. В том же году миротворцы ООН возобновили патрулирование демилитаризованной зоны.