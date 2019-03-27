США приняли по Голанам "решение страны-изгоя"

И проблема вовсе не в том, что Вашингтон нарушил сложившийся статус-кво и на ровном месте отказался от собственной многолетней позиции, совпадавшей с консолидированным мнением международного сообщества.

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Дело в обратном. В том, что данное — действительно знаковое — решение Штатов ничего не изменило, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости.

На него последовали многочисленные заявления, включая реплики от ближайших союзников США, отказавшихся поддержать своего лидера. Максимально показательна позиция Канады: Оттава подчеркнула, что остается "верным другом Израиля", но не признает его постоянный контроль над Голанами.

К концу нулевых, после почти двух десятилетий однополярности мир привык жить по принципу "как Штаты решили, так и будет". Именно тогда Россия впервые бросила открытый вызов сложившейся системе, признав по итогам "восьмидневной войны" независимость Абхазии и Южной Осетии.

По-своему забавно, что тогдашняя реакция большинства стран оказалась аналогична нынешней на решение США по Голанам.

Спустя еще несколько лет мир потрясло возвращение Крыма в состав России. По сей день список государств, официально признавших российскую принадлежность полуострова, не превышает десятка, среди них — Сирия и Венесуэла.

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Сложилась прямо-таки анекдотичная ситуация, когда Штаты ныне оказались в одной компании с перечисленными ими же "странами-изгоями".

Правда, есть и разница, которая недвусмысленно свидетельствует, что эти самые "изгои" демонстрируют куда более высокую эффективность и большие успехи в достижении своих целей, нежели мировой гегемон.

Шутки над американцами про Асада, который "должен уйти", за много лет уже успели покрыться мхом и окончательно надоесть. Теперь на очереди Хуан Гуаидо, признанный Штатами "временным президентом" Венесуэлы, но уже третий месяц остающийся бессмысленной, ни на что не способной марионеткой. Можно только догадываться, какими словами клянут Вашингтон в кулуарах других западных столиц, втянутых Штатами в авантюру с потешным признанием этого венесуэльского оппозиционера.

Чем дальше, тем очевиднее то, что неудачи и неспособность добиться своих целей у единственной глобальной сверхдержавы становится не редким исключением из правил (как было еще совсем недавно), а все больше самим правилом.

За последние пять лет открытого противостояния США ничего не смогли сделать с упрямой Россией. Они не добились нужного результата с доведенной ими до края гибели, но выжившей и победившей (при помощи все той же России) Сирией. Американцы все больше заходят в тупик на собственном "заднем дворе" с маленькой терпящей экономическое бедствие, но не сдающейся Венесуэлой.

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Ничего удивительного, что и с союзниками-вассалами у США все больше проблем. Никакие угрозы и сложносочиненные интриги не стали непреодолимым препятствием на пути реализации "Северного потока — 2". Никакими многолетними уговорами и требованиями американцы не могут добиться от самых богатых европейских членов НАТО доведения расходов на оборону до двух процентов ВВП.

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Мир все больше привыкает игнорировать мнение и давление Вашингтона, руководствуясь в своих действиях какими угодно соображениями, но не распоряжениями, исходящими из "града на холме".

На этом фоне признание израильской принадлежности Голан приобретает совершенно иное звучание — без малейшей ноты судьбоносности и потрясения основ.

Двадцать, да и пятнадцать лет назад данное решение Вашингтона действительно могло повлечь официальное изменение позиции большей части мира, включая ООН, по этому вопросу. Теперь это не более чем отдельное нарушение признанного положения одним из государств — то, что могут спокойно проигнорировать остальные страны, и решение, которое не повлечет за собой никаких серьезных последствий.

Единственный по-настоящему содержательный аспект при анализе произошедшего — обсуждение, послужит ли решение американцев по Голанским высотам существенным фактором для результатов израильского премьера Биньямина Нетаньяху и его партии на израильских парламентских выборах через две недели. Для чего собственно, похоже, все и затевалось.

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Ну, а Москва, чтобы утешить Вашингтон подобной мелкотравчатостью выхлопа от столь масштабного шага, может пригласить Дональда Трампа на общие посиделки с Николасом Мадуро и Башаром Асадом, чтобы они между собой обсудили, как бывает обидно, когда мир не желает присоединиться к твоим решениям по тем или иным территориально-геополитическим вопросам.

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