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Белена Квициния выиграла турнир по боксу в Волгограде

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В Абхазии
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Первенство Южного Федерального округа по боксу проходит в городе Волгограде с 25 по 31 марта.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Абхазская спортсменка Белена Квициния заняла первое место в весовой категории 57 килограммов в первенстве Южного Федерального округа по боксу среди юниорок 17-18 лет, сообщается на сайте Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту.

"Белена провела на турнире три боя, ее соперницами были спортсменки из Краснодара, Астрахани и Ростова. Во всех боях Белена одержала уверенную победу и выполнила норматив кандидата в мастера спорта России", - сказал тренер спортсменки Эдуард Депелян.

Первенство Южного Федерального округа по боксу проходит в городе Волгограде с 25 по 31 марта.

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Теги:
Абхазия, Волгоград, бокс


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