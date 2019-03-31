Ираклия Хинтба наградили медалью на фестивале в Мордовии

XIV Международный фестиваль русских драматических театров "Соотечественники", который открылся спектаклем театра Искандера из Сухума, проходит в столице Мордовии с 29 марта по 4 апреля.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Гендиректор Русского театра драмы имени Искандера Ираклий Хинтба награжден медалью "За межнациональное согласие" на фестивале в Мордовии, об этом рассказал корреспонденту Sputnik сам Хинтба.

"После того, как наш спектакль "Хаджи-Мурат" открыл международный фестиваль в Саранске, я вместе с режиссером Адгуром Михайловичем Кове вышел на сцену и министр культуры Республики Мордовия вручил мне медаль "За межнациональное согласие", – рассказал он.

Медаль "За межнациональное согласие", по словам Хинтба, - это высшая награда Республики Мордовия, которая вручается лицам, которые сделали вклад в укрепление связей между странами и народами.

"Для меня это было неожиданностью. Я считаю, что это награда всему нашему коллективу. В последние годы мы очень активно сотрудничаем с Российской Федерацией. Мы выезжаем на гастроли, к нам приезжают театры из России. И мы сотрудничаем с Союзом театральных деятелей России. Россия – великая театральная страна. И то, что мы можем так эффективно работать с коллегами, является залогом успешного развития и нашего театра, и театрального искусства Абхазии в целом. Конечно, это очень приятная награда", – добавил Ираклий Хинтба.

XIV Международный фестиваль русских драматических театров "Соотечественники", который открылся спектаклем театра Искандера из Сухума, проходит в столице Мордовии с 29 марта по 4 апреля.

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Русский театр драмы имени Искандера открыл фестиваль спектаклем "Хаджи-Мурат". По словам Ираклия Хинтба, спектакль имел колоссальный успех и получил восторженные отзывы, как зрителей, так и профессиональных критиков.