Точка "кипения": правила "игры" на рынке Ткуарчала

О том, как устроен рынок Ткуарчала, на что жалуются "закаленные" продавцы и куда им переезжать, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

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Пятница, примерно 10 утра. На улицах Ткуарчала ни души. Немноголюдный город, кажется, все еще не проснулся.

Но и здесь есть свои точки "кипения". В пятницу ткуарчалцы с утра пораньше стремятся на местный рынок. Работает он всего три раза в неделю – в среду, пятницу и воскресенье. Остальные дни нерыночные, за свежим сыром или домашним молоком придется ездить подальше.

Ассортимент на Ткуарчалском рынке разнообразный, от петрушки до постельного белья. Товар есть, но нет покупателя.

© Sputnik / Томас Тхайцук На рынке Ткуарчала можно купить не только продукты. Здесь продают хозтовары и одежду.

Сусанна Квадзба уже много лет торгует на рынке зеленью. Выручкой похвастаться не может, за несколько часов заработала не больше 50 рублей, 30 из которых уйдет на ежедневную аренду места.

"Но мы все равно здесь стоим, с раннего утра. Ждем своего покупателя. А что еще делать, откуда брать деньги? Все разъехались из города, и я уеду, как только дети закончат школу", – призналась продавец.

По словам представителя дирекции рынка Зураба Джинджолия, фиксированной арендной платы на рынке нет. Все зависит от количества товара и выручки на каждой "точке".

© Sputnik / Томас Тхайцук Торгуют на рынке в основном женщины, которые приезжают из близлежащих сел Бедиа, Агубедиа, Царча, Патрахуца и так далее.

"К примеру, если у продавца до пяти-шести кружков сыра, то в день он платит 30 рублей за аренду", - объяснил он.

Продавцы приезжают на рынок в любую погоду. Не всем везет получить место с крышей над головой.

"Вот так вот и стоим в любую погоду. Отовсюду продувает, холодно. Но, если мы будем сидеть в дождь дома, кто будет кормить наших детей, выхода нет", - жалуются торговцы.

Деревянным "кабинкам" на рынке уже больше 60 лет. Часть пережила войну, часть разобрали мародеры в тяжелое послевоенное время. Шаткие, продуваются ветром насквозь. Женщины согреваются у печек. У кого их нет, выручают добрые соседи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торговля на рынке Ткуарчала не такая активная, продавцы жалуются – покупателей с каждым годом все меньше

Правила игры

На рынке Ткуарчала идет борьба за каждого покупателя. Конкуренция здесь нешуточная. Продать товар пытаются не только городские жители, но и фермеры из близлежащих сел – Бедиа, Патрахуца, Царча, Гуп, Акуаскьа. Часто перепродается товар, закупленный на рынке в Гале, но по цене он не может соревноваться с продуктами от местных производителей.

"Те предлагают дешевле, а мы сидим и молимся, когда у них закончится товар, чтобы покупатель пришел к нам. Они-то закупают товар за копейки, и даже за 10 рублей им продать выгоднее", - призналась Сусанна.

Нарушители "конвенции" с упреками не согласны - каждый выживает как может. По их словам, в Ткуарчале торговать выгоднее, конкуренция меньше.

На рынок сельские жители везут свой товар на автобусах, ездить в Ткуарчал чаще трех раз в неделю им невыгодно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ткуарчалсому рынку больше 60 лет. Он пережил войну и послевоенные годы и ни разу не был отремонтирован.

Цены на Ткуарчалском рынке не сильно отличаются от столичных, но более гибкие. Сыр обойдется в 350- 400 рублей, но продавцы готовы сделать хорошую скидку и отдать "кружок" даже за 300 рублей. Яблоки можно отхватить по 50 и 40 рублей за кило.

Продукцию на рынке проверяет Государственная ветеринарная служба Ткуарчалского района, которая располагается здесь же. Раз в месяц эксперты берут на проверку молоко, сыр, яйца и другие сельхозпродукты.

"Конечно, мы не проверяем продукты каждый день и поштучно. Мы делаем это выборочно. Если обнаруживаем небезопасную продукцию, то, конечно же, изымаем ее. В нашей практике, таких случаев не так много", - рассказала главный врач Госветслужбы Вера Чкадуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цены на рынке не сильно отличаются от столичных, но продавцы готовы сделать хорошую скидку

Новый "дом"

Рядом со старыми рядами виднеется крыша новой постройки. Строительство нового здания ткуарчалского рынка началось в конце 2017 года. Сдать объект планировалось через полгода, но вскоре работы были приостановлены. Все дело в слишком "громкой" крыше. Изначально в проекте было предусмотрено покрыть ее металлом, но администрация района предложила пересмотреть этот вариант, так как в дождь крыша издавала бы слишком много шума.

"Предложение пересмотреть металлическую кровлю на мягкую также заняло немало времени. Пришлось менять всю проектно-сметную документацию. По ее завершении мы приступили к повторным работам. На сегодняшний день завершены три отсека, два отсека на стадии завершения укладки мягкой кровли. К сожалению, погодные условия немного замедляют ремонтные работы, но мы надеемся, что в течение недели мы завершим укладку кровли", - объяснил директор "Ткуарчалстроя" Леонтий Аршба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Строительство нового помещения ткуарчалского рынка планируется закончить в 2019 году

Здесь будет четыре торговых ряда, в которых разместятся более 120 человек. Будут и склады. Старые постройки снесут.

По словам Аршба, вскоре здесь появятся не только прилавки.

"Впоследствии мы также предусматриваем строительство фонтанов, гидрантов, ливневок, а также централизованного санузла и навеса с кранами", - добавил он.

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Строительство рынка происходит за счет средств республиканского бюджета. На новый объект государство выделило девять миллионов рублей.