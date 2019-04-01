Рынок трудов: как проходит базарный день в Ткуарчале

Ткуарчалский рынок открывает свои ворота три раза в неделю - в среду, пятницу и воскресенье.

Купить на ткуарчалском рынке можно практически все – от домашнего свежего сыра до импортного постельного белья. Товара немного, но и то, что есть, продать не всегда удается.

Цены на рынке практически не отличаются от столичных, но реальному покупателю продавцы готовы сделать хорошую скидку. Килограмм сыра обойдется здесь в 350-400 рублей, а если поторговаться, можно сэкономить до 50 рублей.

По словам продавцов, дневная выручка мизерная. Зачастую в день не удается заработать и ста рублей, но плата за аренду места обязательная, 30-50 рублей в день в зависимости от вида и количества товара.

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Ткуарчалскому рынку уже более 60 лет. Торговые прилавки находятся в ужасном состоянии, большинство продавцов работает под открытым небом. От дождя и солнца их защищают принесенные из дома шезлонги.

О том, как выглядит ткуарчалский рынок и на что жалуются его работники, узнайте из видеоматериала Sputnik.