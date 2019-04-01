Отстоять позицию: вратарь "Афона" спас команду ударом по воротам "Рицы"

Матч десятого тура чемпионата Абхазии по футболу между футбольными клубами "Афон" и "Рица" состоялся на стадионе в Гудауте в понедельник 1 апреля.

СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Вратарь ФК "Афон" Шамиль Тарба забил гол в ворота гудаутской "Рицы", что позволило его команде сохранить за собой третью позицию в турнирной таблице чемпионата Абхазии, рассказал ассистент арбитра матча Дмитрий Жуков.

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"К концу второго тайма счет был 2:1 в пользу "Рицы". На 90 минуте судья добавил пять дополнительных минут, вся команда "Афона" побежала в штрафную зону соперника. Вратарь Тарба Шамиль после навеса забил головой гол и сравнял счет", - сказал Жуков и добавил, что этот гол позволил "Афону" сохранить третью позицию в турнирной таблице чемпионата.

Из-за дождя и естественного покрытия поля на гудаутском стадионе игра выдалась нелегкой, футболисты "боролись" с полем, отметил Жуков.

"Поле земляное, было много грязи из-за дождя. Первый гол забила "Рица" – на 23 минуте игрок Астамур Тарба со штрафного забил красивый гол. Второй гол тоже забил футболист "Рицы" Сослан Гочуа на 36 минуте. Ответили афонцы в начале второго тайма, автором гола стал Андреас Асландзия", - рассказал о ходе матча Жуков.

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Он добавил, что на 80 минуте игрок "Рицы" Тристан Гублиа был удален с поля за агрессивное поведение, и до конца матча гудаутцы играли в меньшинстве. Встреча закончилась со счетом 2:2.