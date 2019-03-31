"Гагра" одолела сухумский "Нарт" в Чемпионате Абхазии по футболу

Футболисты "Гагры" уже на второй минуте смогли открыть счет, отличился Рамин Барциц.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. "Гагра" обыграла сухумский "Нарт" со счетом 3:1 в десятом туре Чемпионата Абхазии по футболу, сообщил директор футбольной лиги страны Виталий Федоренко.

"Гагра" уже на второй минуте открыла счет, отличился Рамин Барциц. Гол, пропущенный в начале матча, по словам Федоренко, немного сбил игроков "Нарта" с намеченной стратегии.

"Потом ребята даже не успели прийти в себя, как на 23 минуте футболист "Гагры" заработал пенальти, но игрок клуба Астамур Цишба попал в перекладину. На 27 минуте игрок "Гагры" Астамур Сангулия все же забил второй гол своей команды", - рассказал Федоренко.

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На 28 минуте "Нарт" сократил отставание благодаря голу Тимура Агрба и вернул интригу в матч. Но уже в начале второго тайма Георгий Дгебуадзе из "Гагры", забив третий гол, окончательно разбил надежды футболистов "Нарта" на благоприятный исход матча.

"В принципе "Гагра" имела больше возможностей забить гол. "Гагра" играла у себя дома. Да и к тому же защитник "Нарта" Анри Хагба, ключевой игрок сухумской команды, пропускал матч из-за дисквалификации", - добавил Федоренко.

Но, несмотря на проигрыш, "Нарт" по-прежнему занимает первое место в таблице чемпионата с 24 очками в активе.