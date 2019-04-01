Кове и Лавров обсудили вопросы двойного гражданства

Переговоры министров иностранных дел Абхазии и России Даура Кове и Сергея Лаврова прошли в Москве в понедельник 1 апреля.

СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Министры иностранных дел Абхазии и России обсудили вопросы двойного гражданства на встрече в Москве, рассказал глава дипведомства Абхазии Даур Кове в понедельник 1 апреля.

"Что касается вопросов двойного гражданства, мы проговорили то, что у нас сегодня в работе находится соглашение о двойном гражданстве и российская сторона в свою очередь готовит соглашение, которое будет предусматривать начало механизма по предоставлению в упрощенном порядке российского гражданства", - отметил Кове.

Переговоры с российским коллегой Даур Кове оценил, как очень позитивные и продуктивные. Во время встречи удалось обсудить широкий спектр вопросов, в числе которых были темы касательно Женевских дискуссий, укрепления позиций Абхазии на международной арене и двусторонней абхазо-российской повестки.

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Даур Кове подчеркнул, что встречи с Сергеем Лавровым всегда проходят в конструктивном русле и доверительной атмосфере.

26 августа 2008 года президент Российской Федерации подписал Указ о признании независимости Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения. Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Поддерживается диалог на уровне глав внешнеполитических ведомств. 2-4 ноября 2016 года министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове посетил Россию с рабочим визитом.

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18-19 апреля 2017 года глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Абхазию. В ходе переговоров с президентом Абхазии Раулем Хаджимба и министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове обсуждались вопросы углубления двусторонних отношений, основные направления взаимодействия в региональных и международных делах. Состоялась также встреча Сергея Лаврова с премьер-министром Абхазии Бесланом Барциц. Сергей Лавров также принял участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии.