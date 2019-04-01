Даур Кове: Сухуму нужны гарантии безопасности, а не новые формы переговоров

Переговоры министров иностранных дел Абхазии и России Даура Кове и Сергея Лаврова пройдут в Москве в понедельник 1 апреля.

Об экономическом сотрудничестве двух государств, о том, может ли Сухум быть посредником в торговле Москвы и Дамаска, о предстоящих президентских выборах, а также о перспективах нового переговорного формата с Грузией абхазский министр рассказал в интервью РИА Новости.

— Чему посвящен ваш визит? Что вы планируете обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым?

— По приглашению Сергея Викторовича Лаврова у меня состоится рабочий визит в Москву 1 апреля. Основная цель – мы обсудим наши ключевые вопросы двусторонней повестки, обсудим вопросы, связанные с международными позициями Республики Абхазия. Конечно же, основное внимание мы уделим вопросам взаимодействия по линии Женевских дискуссий.

© AFP 2019 / Fabrice COFFRINI Площадка для диалога: Женевским дискуссиям 10 лет

— Расскажите об экономическом сотрудничестве России и Абхазии. Какие наиболее перспективные направления в этой сфере вы видите? Когда республика сможет стать экономически полностью самодостаточной?

— У нас идет работа по линии Межправкомиссии, где совместно абхазские и российские специалисты обсуждают вопросы, связанные с экономическим развитием, определяются различные проекты. Поэтому работа очень активно продвигается. В ближайшее время должна определиться дата, когда пройдет очередное заседание совместной абхазо-российской Межправкомиссии в Сухуме, поэтому работа в этом направлении ведется.

— Есть ли ожидания, прогнозы в вопросе достижения экономической самодостаточности?

— Мы сегодня очень благодарны Российской Федерации за ту помощь, которую она оказывает в вопросах строительства нашей республики, которая перешла в послевоенный период, а до этого находилась в тяжелом экономическом состоянии. Сегодня невозможно не отметить роста благосостояния, которое постепенно увеличивается. То есть работа в этом направлении идет. Сложно назвать дату, когда это будет – завтра или послезавтра… Но темпы развития видны.

— Летом в Абхазии ожидается проведение президентских выборов. Не планируете ли вы выдвигать свою кандидатуру?

— Нет, я не планирую выдвигать свою кандидатуру на пост президента республики.

— Наблюдателей из каких стран и организаций планируется пригласить?

— Мы еще не занимались тем, чтобы приглашать наблюдателей. Когда парламент объявит дату выборов, мы начнем работу.

— Представители Сирии будут среди наблюдателей?

— Да, мы будем приглашать.

— Будете ли приглашать представителей международных организаций, например ОБСЕ?

— Приглашения будут направлены. А примут ли они участие, это уже зависит от их решения.

— Не обращались ли к Абхазии власти Венесуэлы с просьбой оказать какую-либо помощь в свете происходящих сейчас там событий?

— Президент Республики Абхазия выразил полную поддержку и солидарность действующим властям Венесуэлы. Было направлено письмо в адрес господина Николаса Мадуро. Что касается обращения со стороны властей Венесуэлы в адрес Абхазии – не поступало.

— Готова ли Абхазия в случае необходимости оказать военную поддержку Венесуэле, если об этом попросит Николас Мадуро? Например, в виде отправки ополченцев в Каракас?

— Я надеюсь, что ситуация в Венесуэле будет разрешена в рамках правового поля и до кризиса, о котором вы говорите, не дойдет.

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— Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила не так давно, что считает необходимым создание нового международного формата, в рамках которого будет возможно проведение политического диалога по вопросу Абхазии и Южной Осетии. Вы считаете целесообразным создание нового формата переговоров? На каких условиях?

— Я считаю, что грузинской стороне, непосредственно властям Грузии необходимо озаботиться вопросом, связанным с подписанием соглашения о неприменении силы между и Абхазией и, соответственно, Грузией, и Южной Осетией. Все остальные разговоры об изменении формата, о его продуктивности-непродуктивности – это все просто досужие разговоры.

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— Этот вопрос обсуждается на Женевских дискуссиях.

— Конечно, это основной вопрос. Но, к большому сожалению, мы видим неконструктивный подход грузинской стороны.

— Означает ли это, что пока грузинская сторона не подпишет юридически обязывающий документ о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии, дальше переговорный процесс никак не продвинется?

— Женевские дискуссии посвящены этому вопросу. Вопрос безопасности Абхазии и Южной Осетии является основным. Идет переговорный процесс. Да, тяжело, но он идет.

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— Какую работу ведет МИД республики для достижения признания независимой Абхазии со стороны других государств? Стоит ли нам ждать в этом году новых признаний? Со стороны каких стран?

— Работа эта не прекращалась ни на одну минуту, она ведется. В условиях, в которых мы находимся, мы не можем говорить о многих направлениях и о той работе, которую мы проделываем. Но работа ведется с различными государствами. Мы говорим о необходимости признания Абхазии, обосновываем политико-правовые аспекты этого признания. Работа очень продуктивно ведется, и мы надеемся, что увидим результат.

— Можете открыть секрет, о государствах каких регионов идет речь?

— Я бы не стал сейчас приоткрывать завесу.

— Когда можно ожидать визита президента Сирии Башара Асада в Сухум?

— Мы прорабатываем этот вопрос по линии наших посольств. Когда господин Асад примет решение, мы будем ожидать его в любое удобное время. Конкретных дат визита нет.

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— Посольство Абхазии в Дамаске уже открыто?

— Нет, посольство Абхазии в Дамаске еще не открыто. Речь идет о нашем посольстве в России, которое в контакте с посольством Сирии в России. Соответственно, мы напрямую работаем с нашими коллегами в МИД Сирии.

© Фото : Абхазия и Сирия будут вести беспошлинную торговлю

— В Дамаске не планируете открывать посольство?

— Мы прорабатываем этот вопрос. И я думаю, что в обозримом будущем посольство будет открыто.

— Есть ли понимание по срокам?

— Нет, есть определенные объективные причины – это технические вопросы и так далее, которые мы сейчас решаем.

— Планируются ли визиты государственных лиц Абхазии в Сирию и представителей Сирии в Абхазию?

— Состоялся официальный визит президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в САР, в рамках которого были подписаны соглашения. На этих встречах было передано приглашение господину Асаду посетить Абхазию. Поэтому мы ждем, когда определится дата его визита в Абхазию.

— Какие экономические проекты готовятся в сфере сотрудничества между Абхазией и Сирией?

— У нас в рамках официального визита президента республики были подписаны три соглашения. Два из них – соглашения о создании совместных комитетов, которые будут работать по различным направлениям взаимодействия между нашими государствами. Одно соглашение посвящено сотрудничеству в области беспошлинной торговли. Проекты, которые будут готовиться, будут касаться вопросов экономического взаимодействия между двумя государствами.

— Рассматривает ли Абхазия вероятность того, чтобы выступить посредником в торговле между Россией и Сирией? Есть ли перспектива перепродажи каких-либо товаров?

— Эти вопросы тоже рассматривались. Естественно, мы будем проговаривать их и с российской стороной. И работы, которые будут вестись, будут осуществляться совместно с российской и сирийской сторонами.

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— Будет ли президент Абхазии Рауль Хаджимба участвовать в Ялтинском форуме 17-21 апреля по приглашению главы Крыма Сергея Аксенова?

— Да, мы получили приглашение от господина Аксенова на имя Рауля Джумковича. И я предполагаю, что Рауль Джумкович примет участие в Ялтинском форуме.

— Ожидается ли подписание каких-либо соглашений в рамках форума?

— Нет, мы пока не прорабатывали каких-либо соглашений. На полях будут встречи, мы их готовим. Но соглашения не планируется пока подписывать.

— Сообщалось, что в феврале обсуждался вопрос визита президента Никарагуа Даниэля Ортега с его супругой вице-президентом Росарио Мурильо в Абхазию, а также ответный визит президента Рауля Хаджимба в Никарагуа. Когда ожидаются эти визиты?

— В первых числах апреля посол Республики Абхазия в Венесуэле прибудет в Манагуа для вручения верительных грамот. Соответственно, он будет представлять Абхазию по совместительству и в Никарагуа. И там на встрече в МИД Никарагуа будут обговариваться более детально эти вопросы.