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"Динамо" уступил место аутсайдера чемпионата Абхазии по футболу "Самурзакану"

© Foto / Виталий Федоренко
В Абхазии
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Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (18)
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Счет в матче между сухумским "Динамо" и галским "Самурзаканом" был открыт на 35 минуте игроком из Нигерии Стивеном Адеподжи.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский клуб "Динамо" обыграл галский "Самурзакан" со счетом 3:0 в десятом туре чемпионата Абхазии по футболу, сообщил Sputnik директор футбольной лиги республики Виталий Федоренко.

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На 35 минуте матча игрок "Динамо" футболист из Нигерии Стивен Адеподжи забил гол в ворота соперника. Во втором тайме на замену игроку вышел Гарри Чепнян и первым касанием на 81 минуте забил второй гол.

Финальный гол со штрафной линии забил Багателия Аслан.

"Изначально преимущество сухумской команды не было явным. В первом тайме "Самурзакан" еще боролся, но ко второму тайму игроки "расклеились". Было пару моментов, в которых можно было забить гол, но сегодня они, видимо, не настроились" – рассказал Федоренко.

После победы сухумский "Динамо" уступил последнее место в турнирной таблице галскому "Самурзакану".

Темы:
Чемпионат Абхазии по футболу (18)


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