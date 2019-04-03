Российские пограничники пресекли попытку контрабанды крупной партии сигарет

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Владелец автомобиля пытался провезти в нише под сиденьями машины пять тысяч пачек сигарет марки "Зе Кинг Оникс", сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В результате осмотра автомобиля 41-летнего иностранца, пытавшегося въехать в Россию, пограничники обнаружили укрытую табачную продукцию. Автомобиль направили на углубленную проверку с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

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В итоге пограничники совместно с сотрудниками таможни изъяли 500 блоков сигарет. Контрабандный товар направлен на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение.