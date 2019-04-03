15:56 03 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.16
  • EUR73.17
Поиск
Сигатеры, архивное фото

Российские пограничники пресекли попытку контрабанды крупной партии сигарет

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
Получить короткую ссылку
19 0 0

Незадекларированная табачная продукция была изъята сотрудниками Погрануправления ФСБ России.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Владелец автомобиля пытался провезти в нише под сиденьями машины пять тысяч пачек сигарет марки "Зе Кинг Оникс", сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Цех производства сигарет
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Тайное стало явным: "нашпигованный" сигаретами "Жигули" задержан на Псоу

В результате осмотра автомобиля 41-летнего иностранца, пытавшегося въехать в Россию, пограничники обнаружили укрытую табачную продукцию. Автомобиль направили на углубленную проверку с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

Цифровой контроль: в России вступила в силу новая маркировка сигарет>>

В итоге пограничники совместно с сотрудниками таможни изъяли 500 блоков сигарет. Контрабандный товар направлен на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение.

По теме

Дали прикурить: контрабанду крупной партии сигарет пресекли на Псоу
Творческий подход: более 500 блоков сигарет пытались вывезти из Абхазии в Россию
Пограничники пресекли незаконный перевоз 2,5 тысячи пачек сигарет из Абхазии в Россию
Теги:
Контрабанда


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Полет в удовольствие: салоны самолетов лучших авиакомпаний в мире
"Ураган" обрушился на "противника": в Челябинске испытали систему залпового огня
Расходы бюджета Абхазии в 2018 году
Расходы Абхазии: бюджет республики в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia