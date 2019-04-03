Названы самые аварийно-опасные улицы Сухума

СУХУМ, 3 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Чаще всего в городе Сухум ДТП происходят на улицах Эшба, Дзидзария и Кодорском шоссе, рассказал начальник ГАИ МВД Абхазии Батал Агрба в среду 3 апреля.

"Там чаще всего происходят наезды на пешеходов. Случается это в вечернее время, и я прошу наших граждан быть более бдительными на этих участках дорог. Там расположено много торговых объектов, госучреждений, офисов, и люди переходят проезжую часть порой невнимательно. По отношению к пешеходам, к сожалению, тоже есть нарекания", - отметил Агрба.

Он добавил, что на этих улицах также недостаточное электрическое освещение для объективной оценки той или иной дорожной ситуации. Что касается главной автотрассы Абхазии, Агрба ее назвал одной из самых аварийно-опасных дорог в стране, так как некоторые автомобилисты не соблюдают скоростной режим во время езды по ней.

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Чаще всего ДТП происходят на гудаутском участке центральной трассы Абхазии, по причине чего там сосредоточено наибольшее количество камер фото- и видеофиксации. Агрба напомнил, что только за первый квартал 2019 года там произошло три ДТП, в которых погибли три человека.

Основную причину этих ДТП начальник ГАИ МВД Абхазии связывает с превышением скоростного режима при плохих погодных условиях и неисправностью техсредства.

"Конечно, количество этих камер необходимо увеличивать. Мы проводим в этом направлении работу с компанией "Трансбезопасность", которая реализует этот проект", - отметил он и добавил, что эти камеры – крайне эффективная мера в борьбе с ДТП в Абхазии.

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На сегодняшний день по главной автотрассе республики установлено 12 камер фото- и видеофиксации, но для более эффективной работы и минимизации случаев ДТП количество этого оборудования необходимо увеличить до ста единиц.