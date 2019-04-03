21:04 03 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.16
  • EUR73.17
Поиск
Студенты

Драйверы развития: полсотни абитуриентов из Абхазии поступили в вузы России

© Sputnik / Александр Гальперин
В Абхазии
Получить короткую ссылку
61331

Пресс-конференция по итогам вступительных экзаменов в российские университеты прошла в Sputnik в среду 3 апреля.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Полсотни абхазских абитуриентов поступили в российские университеты в 2019 году, рассказал на пресс-конференции в Sputnik руководитель Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

"Отборочная кампания завершена. Отобрано 50 кандидатов. Соответственно те кандидаты, которые прошли испытания, могут дальше зачисляться в российские вузы", - сказал Вадим Чеха.

Встреча представительства Россотрудничества в Абхазии с абитуриентами в российские вузы прошла в Доме Москвы 25 января
© Sputnik / Асмат Цвижба
Квота на мечту: Россотрудничество встретилось с абхазскими школьниками
Всего для участия в отборочной кампании подали заявки более 350 абитуриентов из Абхазии. Чаще всего кандидаты выбирали такие направления, как экономика, юриспруденция и медицина. Но в 2019 году, по словам консультанта представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Кононова, вырос спрос и на технические специальности.

Отборочная кампания в российские университеты в 2019 году имела три особенности. Больше всего квот было в магистратуру и аспирантуру. На бакалавриат и специалитет было всего 18 мест.

"Большое количество мест в магистратуру было обусловлено потребностями в подготовке профессиональных кадров", – объяснил руководитель Россотрудничества.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-конференция по итогам вступительных экзаменов в российские университеты

В 2019 году при распределении направлений подготовки ориентировались на реальные потребности республики в кадрах. Таковыми, как отметил Вадим Чеха, были специальности-драйверы, которые способствовали бы развитию экономики Абхазии. В основном это технические профили.

"Речь идет о промышленной экологии, биотехнологиях, куда входит производство продуктов питания из растительного и животного сырья, также о сельском, рыбном хозяйстве, о сервисе и туризме. В эту отборочную кампанию было обращено внимание на отрасли, обеспечивающие электроэнергетику, теплоэнергетику, прикладную геологию, транспорт, логистику и другие специальности, имеющие технический профиль", – отметил Чеха.

В Абхазии, как и в России, уходит мода на такие направления, как экономика, юриспруденция, таможенное дело.

Дом Москвы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Воспитание лидеров, культура и образование: чем занимается Россотрудничество в Абхазии

Третья особенность отборочной кампании – сама организация вступительных экзаменов. Состав рабочей группы в основном состоял из абхазской стороны во главе с министром образования Адгуром Какоба и его заместителем Дмитрием Гварамия.

Вадим Чеха добавил, что рабочая группа старалась сделать отборочную кампанию максимально открытой и доступной, а все спорные вопросы комиссия старалась решить в пользу поступающих.

Кононов о поступлении в российские вузы: лучше выбирать не столичные>>

Руководитель Россотрудничества также напомнил абитуриентам, что отборочная кампания, которую проводит Россотрудничество, – это не единственный способ поступить в университет.

По теме

Без телефонов: Россотрудничество рассказало об экзаменах в Абхазии
Россотрудничество объявило конкурс в честь 90-летия Фазиля Искандера
Теги:
Россотрудничество


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Полет в удовольствие: салоны самолетов лучших авиакомпаний в мире
Так нельзя: жители гулрыпшского села против "миграции" сухумской свалки
Расходы бюджета Абхазии в 2018 году
Расходы Абхазии: бюджет республики в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia