Драйверы развития: полсотни абитуриентов из Абхазии поступили в вузы России

Пресс-конференция по итогам вступительных экзаменов в российские университеты прошла в Sputnik в среду 3 апреля.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Полсотни абхазских абитуриентов поступили в российские университеты в 2019 году, рассказал на пресс-конференции в Sputnik руководитель Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

"Отборочная кампания завершена. Отобрано 50 кандидатов. Соответственно те кандидаты, которые прошли испытания, могут дальше зачисляться в российские вузы", - сказал Вадим Чеха.

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Всего для участия в отборочной кампании подали заявки более 350 абитуриентов из Абхазии. Чаще всего кандидаты выбирали такие направления, как экономика, юриспруденция и медицина. Но в 2019 году, по словам консультанта представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Кононова, вырос спрос и на технические специальности.

Отборочная кампания в российские университеты в 2019 году имела три особенности. Больше всего квот было в магистратуру и аспирантуру. На бакалавриат и специалитет было всего 18 мест.

"Большое количество мест в магистратуру было обусловлено потребностями в подготовке профессиональных кадров", – объяснил руководитель Россотрудничества.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция по итогам вступительных экзаменов в российские университеты

В 2019 году при распределении направлений подготовки ориентировались на реальные потребности республики в кадрах. Таковыми, как отметил Вадим Чеха, были специальности-драйверы, которые способствовали бы развитию экономики Абхазии. В основном это технические профили.

"Речь идет о промышленной экологии, биотехнологиях, куда входит производство продуктов питания из растительного и животного сырья, также о сельском, рыбном хозяйстве, о сервисе и туризме. В эту отборочную кампанию было обращено внимание на отрасли, обеспечивающие электроэнергетику, теплоэнергетику, прикладную геологию, транспорт, логистику и другие специальности, имеющие технический профиль", – отметил Чеха.

В Абхазии, как и в России, уходит мода на такие направления, как экономика, юриспруденция, таможенное дело.

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Третья особенность отборочной кампании – сама организация вступительных экзаменов. Состав рабочей группы в основном состоял из абхазской стороны во главе с министром образования Адгуром Какоба и его заместителем Дмитрием Гварамия.

Вадим Чеха добавил, что рабочая группа старалась сделать отборочную кампанию максимально открытой и доступной, а все спорные вопросы комиссия старалась решить в пользу поступающих.

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Руководитель Россотрудничества также напомнил абитуриентам, что отборочная кампания, которую проводит Россотрудничество, – это не единственный способ поступить в университет.