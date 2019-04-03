Новый путь: на улице Ардзинба в Гудауте укладывают асфальт

По Инвестиционной программе заасфальтировать улицу Ардзинба должны были еще в 2018 году, но из-за того что затянулись работы с проведением водопровода и ливневой канализации, укладку асфальта пришлось перенести на 2019 год.

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. На улице Ардзинба в Гудауте завершается укладка асфальта, рассказал генеральный директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба.

По Инвестиционной программе асфальт должны были проложить еще в 2018 году. Но из-за того, что затянулись работы с проведением водопровода и ливневой канализации, укладку асфальта пришлось перенести на 2019 год.

"Мы в этом году начали укладку асфальта. Сейчас работы продолжаются. Нам осталось еще буквально полтора квартала, это 150-170 квадратных метров. Всего было 21 тысяча квадратных метров. При благоприятных погодных условиях планируем завершить работы до 10 апреля", – сказал генеральный директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба

Он добавил, что после завершения укладки асфальта по улице Ардзинба планируется заасфальтировать улицу 4 Марта.

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В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии в 2017 году на Гудаутский район был выделен один миллиард рублей, который должен быть освоен до 2019 года включительно.