Кове: Грузия вновь проявила неконструктивный подход на Женевских дискуссиях

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Грузия вновь проявила неконструктивный подход на Женевских дискуссиях, прокомментировал Sputnik министр иностранных дел Даур Кове.

На встрече абхазская сторона в очередной раз поставила вопрос о возможности подписания соглашения "О неприменении силы". Но, по словам Кове, грузинские делегаты вновь отказались обсуждать его.

"Со своей стороны мы указали, что подписание соглашения о неприменении силы является основной целью Женевских дискуссий. Наша позиция была поддержана и югоосетинской и российской стороной. Грузия отказалась от обсуждения этого соглашения", – сказал Кове.

На 47 раунде дискуссий затронули вопрос, связанный со смертью гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия, который 10 марта пытался незаконно пересечь государственную границу с Абхазией, но был задержан российскими пограничниками.

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"Мы рассказали о том, что 10 марта при незаконном пересечении госграницы по реке Ингур, российскими пограничниками был задержан Ираклий Кварацхелия, который был доставлен на российскую погранзаставу, но пока оформлялись документы по последующей передаче Ираклия Кварацхелия абхазской стороне, задержанный совершил самоубийство. Мы со своей стороны провели все необходимые процедуры и уже 12 марта передали тело грузинской стороне. Этот вопрос нельзя политизировать, так как имело место самоубийство. Но к большому сожалению, мы видим, что грузинская сторона пытается из этого случая сделать некое политическое шоу, интерпретируя его в свою пользу", – заявил Даур Кове.

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Нарушения прав

На Женевских дискуссиях грузинская сторона затронула тему, связанную с нарушениями прав жителей Галского района. Глава МИД Абхазии в свою очередь отметил, что Грузия уже на протяжении 25 лет нарушает не только права Галского района, но и всех жителей Абхазии.

"Мы указали, что нельзя никоим образом рассматривать нарушения прав человека в Абхазии, отделяя Галский район от всей остальной Абхазии. 25 лет мы находимся в изоляции по вине грузин. У нас не работают ни аэропорт, ни морские пути, постоянно грузинская сторона пытается ограничить международное общение представителей Абхазии", – сказал Даур Кове.

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Еще один вопрос, который подняли грузинские делегаты на 47 раунде Женевских дискуссий – временные ограничения по пересечению границы с Грузией, введенные абхазскими властями. Но абхазская сторона ответила, что граница не была полностью закрыта, а такая мера была предпринята в целях безопасности всех жителей Абхазии.

"Мы ввели ограничения из-за карантина, на территории Грузии на тот период был рост заболевания свиным гриппом. Это была вынужденная мера, чтобы заболевание массово не поразило жителей Абхазии", – объяснил министр.

Грузинская сторона затронула и совместные абхазо-российские учения, которые проходят на территории Абхазии.

"Мы указали на то, что все учения, которые происходят в Абхазии, происходят в рамках двухсторонних договоренностей между Абхазией и Россией. Мы также отметили, что в Грузии в марте проходили учения НАТО, и впереди предстоят еще учения. Стремление Грузии любыми путями вступить в НАТО лишь способствует росту напряженности в регионе", – добавил Даур Кове.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.