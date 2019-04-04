Вылечиться, чтобы говорить: Виктории Айба необходима срочная операция

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение девятилетней Виктории Айба, у которой расщелина твердого и мягкого неба.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Девятилетняя Виктория Айба ходит в школу, любит рисовать, танцевать, смотреть мультфильмы. Но она не может разговаривать с родными и одноклассниками из-за врожденного заболевания, которое в народе называется "волчьей пастью".

Дети с этим пороком с рождения испытывают трудности с дыханием и питанием, отстает в физическом развитии, плохо прибавляют в весе, часто болеют, а в более старшем возрасте страдают речевыми расстройствами.

Родители Вики сначала пытались лечить девочку самостоятельно. Вывозили ее за границу, но это мало помогло. С возрастом Вика начала замыкаться в себе из-за того, что не может нормально разговаривать со сверстниками.

"Вика каждый день сталкивается с большими трудностями. У нее проблемы с речью, не может разговаривать. Кушает плохо. Пока плохо разговаривает, поэтому мы даже не знаем, что конкретно она хочет", – признается дедушка ребенка Эдуард Ванаба.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Виктория Айба

По словам врача Нара Тания, заболевание юной Виктории Айба влечет за собой серьезные последствия.

"У Вики Айба расщелина твердого и мягкого неба. Оно сопровождается проникновением содержимого полости рта в полость носа. То есть туда, куда не должно попадать. Естественно, это влечет за собой очень серьезные последствия, помимо того, что ребенок не может нормально ни дышать, ни говорить. Социальная адаптация ребенка проходит очень сложно. К тому же это приносит большой вред здоровью ребенка. Безусловно, уже сейчас ей девять лет, уже сейчас она замкнута. Вы можете себе только представить, если вы пьете чай, едите вкусный суп, а он проникает вам в нос и выливается через нос наружу", – пояснил Тания.

Девятилетней Виктории Айба сейчас необходимо провести дорогостоящую операцию в Московском центре детской челюстно-лицевой хирургии, где ее уже ждут.

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"Хирургическая операция полностью вылечит заболевание. Закрывается дефект неба и человек живет полноценной жизнью. Нельзя запускать, потому что вскоре наступит переходный возраст и Вика может в себе замкнуться. Учитывая то, что время уже упущено, необходимо в короткие сроки провести срочную дорогостоящую операцию", – добавил Нар Тания.

Родители Вики самостоятельно не могут оплатить лечение девочки. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств. Для полноценной жизни и развития Виктории необходимо провести операцию стоимостью 285 тысяч рублей.

150 тысяч рублей уже собрано зрителями благотворительного концерта детского хореографического ансамбля "Яйрума" в Москве. Необходимо собрать еще 135 тысяч рублей.

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О способах оказания помощи Виктории Айба можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".