Изменены правила голосования на выборах в Абхазии

Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в процедуру голосования на выборах на сессии в четверг 4 апреля.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik, Бадри Есиава. Изменены технический порядок и способ голосования на президентских и депутатских выборах в Абхазии в четверг 4 апреля, передает с места корреспондент Sputnik.

© Sputnik Томас Тхайцук Назначена дата проведения президентских выборов в Абхазии

Инициированный парламентарием Ильей Гуния законопроект представил депутат Народного Собрания Абхазии Валерий Агрба. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата.

Кроме того, во время выборов исключаются использование открепительных удостоверений и изменены пределы сумм пожертвований для избирательных фондов. Также депутаты Парламента запретили иностранным гражданам и организациям участвовать в агитации и акциях поддержки того или иного кандидата.

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По словам Агрба, эти изменения направлены на более прозрачное проведение избирательного процесса в Абхазии. Законопроект был принят единогласно.