Первый претендент: Астамур Тарба заявил о цели стать президентом Абхазии

Выборы президента Абхазии могут быть проведены не ранее 25 июня и не позднее 25 июля 2019 года.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Бизнесмен Астамур Тарба будет участвовать в выборах президента Абхазии, об этом он заявил в эфире телекомпании "Абаза -ТВ".

Тарба считает, что единства, которого не хватает Абхазии, может достигнуть человек, который не привязан к политическим партиям.

"Поэтому я и принял решение выдвигаться на пост президента", – объяснил он.

Астамур Тарба 15 лет назад ушел из большой политики и посвятил себя бизнесу.

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"У меня совсем были другие политические принципы. Но все события, которые происходили здесь, так или иначе касались всех, в том числе и рядовых граждан. Вот я имел свое видение на то, что происходит, естественно делился своей точкой зрения, причем нередко и с представителями власти, с людьми, которые занимали определенные должности. Я стал наблюдать, что у нас вся деятельность политических партий, объединений, несмотря на красивые лозунги, не касалась рядовых граждан, обычных граждан нашего государства, которые должны были как раз пользоваться благами государства, которое мы строим для них. Все эти процессы наталкивали на такую мысль, что у нас созревает прежде всего, во-первых, недоверие к самой власти, во-вторых, что еще страшнее, как мне кажется, недоверие друг к другу", – отметил он.

Астамур Тарба родился 13 января 1961 года в Сухуме. В 1983 году окончил технологический факультет Грузинского института субтропического хозяйства в Сухуме. Работал технологом Лыхненской чайной фабрики. С 1990 по 1992 год занимался предпринимательской деятельностью. С мая 1992 года занимал должность замруководителя администрации Гудаутского района. С 15 августа 1992 года служил в народном ополчении. В марте 1993 года был назначен первым заместителем председателя Службы безопасности Абхазии, а с сентября 1993 возглавил СГБ и руководил службой до декабря 1999 года. С 2000 по 2003 год был секретарем Совбеза Абхазии. С 2003 по 2004 год занимал должность первого вице-премьера Абхазии.

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Выборы президента Абхазии могут быть проведены не ранее 25 июня и не позднее 25 июля 2019 года, учитывая, что конституционный срок полномочий действующего президента истекает 25 сентября 2019 года. Парламент Абхазии должен не позднее 25 мая 2019 года назначить дату голосования.