Задержан подозреваемый в причастности к взрыву в селе Кутол

Взрыв произошел во дворе одного из домов села Кутол примерно в 8:30 утра во вторник 2 апреля, в результате пострадала заместитель главврача Очамчырской больницы Надежда Воуба.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Сотрудники уголовного розыска МВД Абхазии задержали подозреваемого по факту взрыва, произошедшего в селе Кутол во вторник 2 апреля, сообщает официальный сайт МВД Абхазии.

"По подозрению в совершении данного преступления в поселке Агудзера Гулрыпшского района задержан сын пострадавшей Воуба Даур Хаджаратович 1994 года рождения. Последний уже дал признательные показания", - сказано в сообщении МВД.

Кроме того, в отношении задержанного было проведено медицинское освидетельствование в республиканском наркологическом диспансере, которое установило, что Даур Воуба находился под воздействием наркотического средства "метадон", отмечается в сообщении.

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Прокуратура Очамчырского района по факту взрыва возбудила уголовное дело по статье - покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.