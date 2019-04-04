Всеобщая диспансеризация населения пройдет в Абхазии

Диспансеризация пройдет во всех районах республики и, согласно обозначенному графику, начнется 5 апреля в восточной Абхазии.

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Автомобили мобильного лабораторно-диагностического комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России прибыли в Абхазию для проведения всеобщей диспансеризации населения республики 4 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

"Бригада специалистов ФМБА прибыла в Абхазию в соответствии с договоренностями, достигнутыми в декабре прошлого года с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, а также с планом содействия развитию системы здравоохранения Абхазии, выработанным в ходе визита в Абхазию руководителя ФМБА Владимира Уйба", - говорится в сообщении.

Руководит бригадой специалистов федеральных клинических центров глава ФМБА, доктор медицинских наук Владимира Уйба. Встречал российских коллег на Псоу министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

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Диспансеризация пройдет во всех районах республики и, согласно обозначенному графику, начнется 5 апреля в восточной Абхазии. Первым станет Галский район Абхазии, где диспансеризация будет проводиться 7 дней. Следующие по плану Ткуарчалский и Очамчырский районы, где специалисты медико-биологического агентства также будут работать по одной неделе.

База мобильного лабораторно-диагностического комплекса расположилась в селе Кындыг Очамчырского района Абхазии. На майские праздники будет сделан перерыв, после чего диспансеризация продолжится в западной Абхазии.

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Параллельно Минздравом Абхазии в сотрудничестве с российскими медиками обсуждается вопрос организации отделения кардиохирургии при Республиканской больнице, а также подготавливается необходимая документация для начала строительства многопрофильного медицинского центра, в котором российские специалисты будут работать по вахтовому методу. В центре планируется отделение общей хирургии, кардиохирургии и отделение травматологии, а также большой поликлинический блок.