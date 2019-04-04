Всеобщая диспансеризация населения пройдет в Абхазии

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Автомобили мобильного лабораторно-диагностического комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России прибыли в Абхазию для проведения всеобщей диспансеризации населения республики 4 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
"Бригада специалистов ФМБА прибыла в Абхазию в соответствии с договоренностями, достигнутыми в декабре прошлого года с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, а также с планом содействия развитию системы здравоохранения Абхазии, выработанным в ходе визита в Абхазию руководителя ФМБА Владимира Уйба", - говорится в сообщении.
Руководит бригадой специалистов федеральных клинических центров глава ФМБА, доктор медицинских наук Владимира Уйба. Встречал российских коллег на Псоу министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.
Диспансеризация пройдет во всех районах республики и, согласно обозначенному графику, начнется 5 апреля в восточной Абхазии. Первым станет Галский район Абхазии, где диспансеризация будет проводиться 7 дней. Следующие по плану Ткуарчалский и Очамчырский районы, где специалисты медико-биологического агентства также будут работать по одной неделе.
База мобильного лабораторно-диагностического комплекса расположилась в селе Кындыг Очамчырского района Абхазии. На майские праздники будет сделан перерыв, после чего диспансеризация продолжится в западной Абхазии.
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Параллельно Минздравом Абхазии в сотрудничестве с российскими медиками обсуждается вопрос организации отделения кардиохирургии при Республиканской больнице, а также подготавливается необходимая документация для начала строительства многопрофильного медицинского центра, в котором российские специалисты будут работать по вахтовому методу. В центре планируется отделение общей хирургии, кардиохирургии и отделение травматологии, а также большой поликлинический блок.