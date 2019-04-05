Ткуарчалские тетради, или Жизнь взаймы

О том, какое "досье" собирают на жителей Ткуарчала и как они платят по долгам, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

В долг даем

Ткуарчал - один из самых спокойных городов Абхазии. Жизнь здесь течет размеренно, население чуть больше пяти тысяч. Его называют "городом-призраком" и не без оснований. После Отечественной войны народа Абхазии большинство зданий и заводов и даже целые районы в городе разрушены и заброшены.

© Sputnik / Томас Тхайцук "До города далеко?": путешествие в Ткуарчал

Уже 26 лет главная проблема в Ткуарчале – безработица. Шахтерский город много лет не добывал уголь в прежних объемах, а в этом году прекратила работу и последняя угледобывающая компания "Ткуарчалуголь".

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Найти работу здесь нелегко, поэтому молодежь тянется в столицу в поисках лучшей жизни. Те, кто все же решил остаться, в основном работают в государственных учреждениях – школах, детских садах, больнице, остальные заняты в торговле.

С этим в городе туго. Товар есть, но покупателя нет. Вернее, у покупателей нет денег. Почти во всех магазинах и торговых точках есть долговые списки.

Заходим в один из магазинов в центре. У входа надпись: "В долг не даем".

"А, не обращайте внимания. Это уже два года как повесили, но никакого результата. Просто занимаемся самообманом", - объясняет нам жизнерадостная владелица магазина Мактина.

У нее товар на любой вкус. Здесь можно купить косметику, хозтовары, канцелярку и даже одежду. Цены немного ниже столичных, товар привозят из России.

На столе находим кипу блокнотов. За восемь лет работы их накопилось уже больше десяти. Согласно спискам в долг берут в основном по мелочи – 100, 200, максимум 500 рублей. Крупных неплательщиков почти нет.

По словам Мактины, надпись на двери повесили от отчаяния, когда долги намного превысили выручку. За восемь лет их набралось более 280 тысяч рублей.

"Понимаете, нам ведь тоже нужно закупать товар. А на что? Поставщик подождет месяц-два и уже требует деньги. А мне нечего ему давать. Вот и пришлось многим отказывать, но это только на время. Самообманом занимаемся", - объяснила она.

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Магазин - основной заработок женщины. Одна она воспитывает двоих детей, которым скоро предстоит поступление в университет. Своих клиентов Мактина понимает – не так легко заработать даже 500 рублей в Ткуарчале, но с недавних пор перестала верить обещаниям.

"Знаете, я стала отказывать людям. У меня нет другого выхода. Либо приходится постоянно звонить им, напоминать, ругаться. Со многими потом портятся отношения, а ведь мы все друг друга знаем в маленьком городе. Не хочется, чтобы так было. А если не звонить, то никто и не принесет. Я им уже говорю, чтобы больше не приходили", - призналась она.

От зарплаты до пенсии

На рынке Ткуарчала цены немного ниже, чем в центре города. Продавцы готовы сделать хорошую скидку, но и здесь есть свои "тетрадки".

© Sputnik / Томас Тхайцук Точка "кипения": правила "игры" на рынке Ткуарчала

"Должников ищите? Идите, я вам покажу свою тетрадь за этот месяц", – предлагают в каждой торговой точке.

В таких списках даже нет фамилий. Город маленький, все друг друга знают. Пишут просто: "Манана (дворник)", "Марина (сырница)", "Вера (лаборатория)" и так далее.

"А что в этом стыдного? У народа денег нет, это ведь не преступление", – уверяют нас.

По словам продавцов, каждый месяц они переживают долговой круговорот – закупают товар в долг, реализуют так же в долг.

"Под запись" берут все – от спиртного до хлеба.

"Обычно люди приходят и закупают все вместе. У нас есть постоянные клиенты, мы знаем, что они работают или пенсию получают и принесут деньги, не подводят, поэтому и отдаем. Мы ведь все друг друга знаем", – признаются продавцы.

Все с нетерпением ждут конца месяца, когда выплачивают зарплаты и пенсии. Ткуарчалцы закрывают долги, чтобы не испортить "кредитную историю", ведь через пару недель вновь придется вносить свое имя в "тетрадку".