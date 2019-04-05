Испытание горами: российские военные атаковали "противника" на боевых квадроциклах

Тактические учения российских военных, в которых были задействованы более полутора тысяч человек, прошли в горах Кавказа.

СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Российские мотострелки атаковали позиции условного противника в горах Кавказа, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

© Foto / Пресс-служба ЮВО Танкисты ЮВО из Абхазии приняли участие в учениях в Адыгее

Тактические учения, в ходе которых военнослужащие выработали высадку из вертолетов на боевых квадроциклах, прошли на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии, а также в Ростовской области, Крыму, Дагестане и Карачаево-Черкессии.

По замыслу учения, аэромобильная группа на вертолетах армейской авиации Ми-8АМТШ "Терминатор" была переброшена в район выполнения учебно-боевой задачи. Обнаружив противника, воздушный десант передал по средствам спутниковой связи "Белозер" координаты объекта на командный пункт. Военнослужащим "противостояли" силы батальонной тактической группы, усиленной танками и артиллерией. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись имитационные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

В учении были задействованы более полтора тысяч военнослужащих и более 250 единиц вооружения и военной техники, в том числе около десяти вертолетов армейской авиации.

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Отмечается, что личный состав аэромобильного подразделения имеет на вооружении легкий автомобиль высокой проходимости для езды по пересеченному бездорожью – багги, четырехколесный мотовездеход – квадроцикл, противотанковые гранатометы РПГ-7В и 30-миллиметровые автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", а также минометные комплексы 2С12 "Сани".