Важен каждый: Красный Крест подвел итоги гуманитарной миссии в Абхазии

Всего за шесть лет специалисты Международного Комитета Красного Креста обнаружили останки тел 431 человека, пропавшего без вести во время Отечественной войны народа Абхазии.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. За шесть лет специалистами Красного креста в Абхазии были обнаружены останки 431 тел, из них идентифицированы 163 человека, ранее считавшихся без вести пропавшими, рассказал Sputnik глава миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии Максим Забалуев в пресс-центре Sputnik 5 апреля.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Мы ждем": фотовыставка о пропавших без вести пройдет в районах Абхазии

Работы по эксгумации тел проводились в 129 точках в различных районах Абхазии.

Кроме того, по словам главы миссии, с 2010 года Международный Комитет Красного Креста организует двусторонние встречи представителей Грузии и Абхазии по вопросам поиска пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии.

"В ходе этих важных встреч стороны обмениваются информацией о возможном нахождении мест захоронений и судьбе без вести пропавших людей. Эти встречи играют ключевую роль в получении качественной и достоверной информации", - объяснил Забалуев.

В рамках двусторонних встреч абхазской и грузинской сторон последней было передано 122 тела без вести пропавших в ходе Отечественной войны народа Абхазии.

Для проведения исследовательских работ Комитет привлекает международных экспертов в сфере антропологической археологии. Однако в работе миссии принимают участие также молодые специалисты из Абхазии.

"В Абхазии с нами работают шесть специалистов – это студенты и выпускники, которые проявляют интерес к этому делу и помогают нам в реализации работы. Красный Крест хочет, чтобы в республике осталась команда, которые будут обладать навыками для осуществления самостоятельной деятельности", - добавил глава миссии.

По его словам, чтобы идентифицировать найденные останки тел специалисты Красного Креста используют многопрофильный подход.

"Мы занимаемся не только генетическими исследованиями, но и уделяем много внимания антропологическим аспектам и интересуемся аспектами информационного характера по ситуации, которые предшествовали исчезновению человека. Каждый кусочек информации очень важен, чтобы собрать целый пазл", - объяснил Забалуев.

По словам главы миссии, при идентификации тел пропавших без вести, возникают определенные сложности. Одна из них – отсутствие базы ДНК родственников пропавших без вести.

"У каждого человека есть свое мнение относительно этого вопроса и достоверности этого процесса. Есть люди, которые просто пытаются отгородиться от этой проблемы и отказываются говорить об этом, но мы уважаем выбор каждого. В связи с этими сложностями нам не всегда удается опознать найденные лица. На сегодняшний день у нас осталось около 268 не идентифицированных тел, но мы продолжаем работу" – добавил он.

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По словам помощника главы миссии Красного Креста Бориса Казанба, большинство захоронений пропавших без вести было найдено в Очамчырском и Гулрыпшском районе.